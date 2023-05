30. kolejka Ekstraklasy: Spadek Miedzi

Komentarze (11)

artic - 30.04.2023 / 22:00, *.t-mobile.pl Ja to bym sie przyjzał dokladnie prawemu obrońcy Radomiaka DAMIANOWI JAKUBIKOWI jest to bardzo solidny gracz trudny do przejscia silny zdrowie do biegania jak nikt w tej lidze i pochodzi z pod Wa- wy czyli miejscowy co prawda mial ostatnio kontuzje ale z tego widac na boisku nie ma juz poniej sladu dzis np.super asysta w meczu ze Ślaskiem! Po co brac kojenego jugola,zgranego szweda czy hiszpana z czwartej ligi. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 30.04.2023 / 22:31, *.plus.pl @artic:



Wystarczy, że w naszym teamie gra sędzia Jakubik odpowiedz

artic - 30.04.2023 / 23:22, *.t-mobile.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: ten wysoki lamus z siedlec?? on jest tak samo w naszym teamie jak listek michal byly prezio pzpn sympatyk druzyny czarnokoszulowej z k6. odpowiedz

Jano - 30.04.2023 / 21:17, *.orange.pl układ tabeli spowodował że pyry przechandlowały 3 punkty do zabrza odpowiedz

Lao - 16 godzin temu, *.netfala.pl @Jano:

Oddali za to, kiedy gównik kilka lat temu bez obciachu rozłożył przed nimi nogi i oprócz d.py dał za darmo mistrzostwo. odpowiedz

xxx - 7 godzin temu, *.orange.pl @Lao: za to i za kilka innych historii. U nich już jest tak, że kto bardziej pod koniec sezonu potrzebuję, ten dostaję. Gdzieś nawet ostatnimi czasy był opasły artykuł o tym (chyba u weszłaków). odpowiedz

Dupa blada - 29.04.2023 / 06:18, *.telia.com Żeby bez honorowi nie mieli dubletu odpowiedz

Masakra - 29.04.2023 / 04:52, *.122.240 Łatwo mogliśmy zgarnąć PP i MP, ale jak zwykle co sezon, po co… odpowiedz

L - 29.04.2023 / 23:25, *.aster.pl @Masakra: 0 zł na transfery, nowy trener, nowy pion sportowy, dramat w ost sezonie, wartosc kadry na poziomie Pogoni - ŁATWO :D odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 30.04.2023 / 10:27, *.19.184 @Masakra: To idź i zgarnij, gadać i krytykować to każdy potrafi. Gorzej jak przychodzi do czynów. odpowiedz

Legion63 - 28.04.2023 / 09:32, *.orange.pl No to remis z Wisłą,wygrana Rakowa i chłopcy z Częstochowy popłyną świętując mistrza i we wtorek nie dadzą rady w Warszawie hej! odpowiedz

