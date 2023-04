Trening

Powrót Pekharta, Muci indywidualnie

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r. 18:32 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek o godzinie 14 drużyna rozpoczęła przygotowania do kolejnego ligowego spotkania, które odbędzie się w najbliższy piątek. W treningu z kolegami nie uczestniczył jedynie Ernest Muci, ale pojawił się na boisku i pracował pod okiem fizjoterapeutów. Do zajęć wrócił natomiast Tomas Pekahrt, którego zabrakło w meczu z Wartą z powodu choroby.



Fotoreportaż z meczu - 31 zdjęć Woytka









Nieobecni byli Mattias Johansson, Jaub Kisiel i Jan Ziółkowski - pozostali zawodnicy byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Treningu, który trwał 90 minut, nie wyróżniał się niczym szczególnym od tych, które mieliśmy okazję oglądać w tym sezonie. Zaczął się od rozgrzewki, różnych ćwiczeń z piłkami, a następnie nastąpiła zmiana placu gry, na to na którym przygotowany było pole do większych gierek i doskonalenia podań. Krócej trenował Blaz Kramer, który stopniowo zwiększa obciążenia a w sobotę wystąpił przez 60 minut w meczu Legii II i zdobył nawet bramkę w starciu z Mławianką Mława. Ostatnią fazą zajęć były strzały na bramkę z okolic 16 metra.



We wtorek i środę legioniści mają zaplanowane treningi na godzinę 11:30, w czwartek będą ćwiczyli o godz. 13 na stadionie, a w piątek o godz. 18:00 podejmą przy Łazienkowskiej Wisłę Płock. Po meczu ligowym nie będzie czasu na odpoczynek, bo już we wtorek Legia zagra finał Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa.