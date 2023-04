Kibice Legii odsłonili pucharowy mural

Komentarze (14)

Legionista93 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wiadomo kiedy będzie można odebrać bilety? I czy da rade dokupić koszulkę? odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak przegrają, to ten mural będzie trochę śmieszny... odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Olo: Będzie ku przestrodze na przyszłość .Oby nie ! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Olo: A ty umiesz czytac? Gdzie w tym hasle masz cos o wygraniu pucharu? Moze sluzyc na lata obojetnie czy wygraja czy przegraja. Smiesznie to wygladaja koszulki innych finalistow, ktorzy przegrali i nie wiedza co zrobic z t shirtami "Puchar jest nasz". Albo z oprawami do 3 razy sztuka. Tu haslo bardzo dobrze wymyslone bo nie dosc ze swieze, to zdajace sprawe ze nie jestesmy faworytem. odpowiedz

L - 54 minuty temu, *.autocom.pl @Olo: to wtedy sie zmieni "po puchar" na "do boju" i bedzie fajny mural caloroczny. Lepiej? odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Podniesiona prawa ręka jak w Sosnowcu. ???? odpowiedz

Rysio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gdzie jest ten mural? odpowiedz

Tommy(L)ee - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rysio: Przemysłowa ???? odpowiedz

Omg - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Rysio:



W Warszawie odpowiedz

Tommy(L)ee - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rysio: Nie miało być ??? tylko ;) odpowiedz

Micha(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rysio: w Częstochowie odpowiedz

Ksiezullek z Rzyrardofa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Projekt koszulki na PP :) odpowiedz

Omg - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ksiezullek z Rzyrardofa :



Umiesz czytac, ze zrozumieniem?

odpowiedz

Daniel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Omg: z ty? odpowiedz

