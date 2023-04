Jagiellonia zamówiła 1300 biletów na mecz z Legią

Kibice Jagiellonii Białystok rozpoczęli mobilizację na wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w piątek, 12 maja o godzinie 20:30. Białostoczanie planują przyjechać pociągiem specjalnym, choć jeszcze nie są dogadani z przewoźnikiem w sprawie ceny podróży. Ostatnia wizyta fanów z Białegostoku przy Ł3 miała miejsce pod koniec listopada 2021 roku - wówczas stawili się w sektorze gości w 760 osób. Wcześniej, w lutym 2020 roku kibice z Podlasia przyjechali, wraz z delegacją Spartaka (z flagą) w 685 osób. Z kolei wiosną 2019 roku Jagiellonia przyjechała w 325 osób.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kazio - 8 minut temu, *.centertel.pl Kiedy sprzedaż biletów do Szczecina? odpowiedz

Pawełek - 23 minuty temu, *.netfala.pl Będzie jaga.rar :-)



Ciekawe czy nasza kumateria ma jeszcze flagi jagi do spalenia. odpowiedz

Ding - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Wszak nie co dzień jest się świadkiem przypieczętowania spadku przy Ł3 odpowiedz

(L) - 45 minut temu, *.chello.pl Czyli zmieszczą się w autokarze :D odpowiedz

Mordziaty - 59 minut temu, *.play-internet.pl A czy Baba Jaga już uszyła nowe flagi? odpowiedz

JWF - 1 godzinę temu, *.aster.pl Oho, kolejni z rekordem wyjazdowym na Legii. Jestesmy wasza frekwencją. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl RAR - 2 ?? (^,^) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.