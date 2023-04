Pięciobój

Gutkowski pięć sekund od finału PŚ w Budapeszcie

Sobota, 29 kwietnia 2023 r. 14:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski zakończył rywalizację w trzecich w tym sezonie zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Budapeszcie na półfinałach. Legioniście zabrakło pięciu sekund by zapewnić sobie awans do finałowej 18-tki.



Legionista na pierwszym etapie rywalizacji - w kwalifikacjach do półfinałów zajął piąte miejsce w grupie C i bez problemu awansował do najlepszej 36-tki. Po rozegranej rankingowej rundzie szermierki, Łukasz zajmował 14. miejsce - pokonując 16 rywali i zdobywając w tej konkurencji 205 punktów. W pływaniu znacznie poprawił swój wynik z eliminacji - uzyskując 2:03.92 min. zapewnił sobie awans na 12. lokatę przed biegiem ze strzelaniem (i wynik w TOP10 konkurencji pływackiej). Awans uzyskać mogło tylko dziewięciu pierwszych na mecie zawodników. Pomimo uzyskania jednego z najlepszych wyników strzelania i 4 najwyżej punktowanego wyniku konkurencji łączonej, naszemu reprezentantowi zabrakło 5 sekund, by móc cieszyć się z awansu. Łukasz finiszował jako 10 zawodnik półfinału B. Obecnie jest pierwszym rezerwowym, który w przypadku rezygnacji ze startu któregoś z zakwalifikowanych rywali, otrzyma prawo startu w jutrzejszej walce o medale.