Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka grupa UZaLeżnieni przygotowała graffiti dedykowane najmłodszym kibicom naszego klubu. Praca "Młoda Legia" z charakterystycznym Misiem Kazkiem oraz obowiązkowo legijnym herbem prezentuje się znakomicie. Wraz z UZL zachęcamy wszystkie dzielnice oraz fankluby do organizacji imprez związanych z tym dniem.

OIF - 4 godziny temu, *.orange.pl młoda Legia to niech się weźmie za książke i nauke, a nie za "młodowanie" na murach i chodzenie na mecze odpowiedz

