Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów Wlkp.

Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 11:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Wynik piątkowego meczu w Ostrowie Wielkopolskim będzie miał znaczenie dla układu tabeli na koniec sezonu zasadniczego - wygrana Legii ze Stalą, gwarantuje nam miejsce trzecie przed fazą play-off. "Stalówka" mimo ostatniej porażki ze Śląskiem, nadal jest jedną z najlepszych drużyn EBL, co potwierdziła wygrywając europejskie rozgrywki ENBL. Tam w finale ostrowianie pokonali litewski BC Wolves 70:66.









Stal z pewnością ma w pamięci porażkę z Legią w zeszłorocznej edycji rozgrywek, w I rundzie play-off i na pewno będzie chciała zrewanżować się legionistom za tamtą porażkę. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego będzie mógł liczyć na głośne wsparcie swojej widowni, która zapewne podobnie jak na meczu ze Śląskiem, wypełni do ostatniego miejsca 3-tysięczną Arenę Ostrów.



Stal ma obecnie o jedną porażkę więcej od Legii, ale jednocześnie wysoką wygraną na Bemowie. Tak więc wygrywając z naszym zespołem, znacznie przybliżą się do miejsca trzeciego po sezonie zasadniczym - aby to osiągnąć musieliby jeszcze w ostatniej serii wygrać z Anwilem (w przypadku wygranej Legii z Zastalem). Legia z kolei wygrywając ze Stalą będzie miała pewne co najmniej trzecie miejsce przed play-off i matematyczne szanse na miejsce drugie. Przypomnijmy, że legioniści są niepokonani od ośmiu meczów - od porażki w 1/4 finału Pucharu Polski ze Startem (86:87) wygrali wszystkie kolejne spotkania.







Stal słabsze wyniki zaczęła odnosić w marcu, kiedy przegrała kolejno z GTK Gliwice (-15), Treflem Sopot (-5) oraz Spójnią (-5). Później przyszły wygrane z Zastalem (+10) i Sokołem (+12), a następnie znów dwie porażki - z Arką Gdynia (-12) oraz Śląskiem Wrocław (-7). W tym ostatnim spotkaniu wrocławianie prowadzili przez zdecydowaną większość spotkania, w tym przez całą drugą połowę. Stal tego dnia miała spore problemy ze skutecznością z dystansu, trafiając tylko 20 procent "trójek" (5/25).



Trzeba przyznać, że klub z Ostrowa, dysponujący bardzo silną kadrą już wcześniej, zagrał va banque - dokonując dwóch transferów przed końcem okienka. Szczególnie pozyskanie aktualnego reprezentanta Polski, Michała Michalaka daje trenerowi Andrzejowi Urbanowi wiele możliwości na kilku pozycjach. O tym jak uniwersalnym graczem jest Michalak doskonale wiedzą fani Legii - Michał bronił naszych barw w sezonie 2019/20, po czym trafił do niemieckiego Mitteldeutscher BC, gdzie jego wysoka dyspozycja szybko została doceniona. Stamtąd trafił do EWE Baskets Oldenburg, później występował we Francji w Boulogne-Levallois, a sezon 2022/23 rozpoczął w Turcji w Manisy Buyuksehir Belediye (śr. 8,8 pkt.). W pięciu rozegranych meczach ligowych w barwach Stali, Michalak zdobywa 13.8 pkt. (w ciągu 25,5 min.) i notuje 2.6 as., trafiając 41.2% rzutów za 3 pkt.



Drugim z graczy pozyskanych przez Stal w marcu jest 27-letni środkowy, Markus Lončar. Mierzący 214 cm zawodnik w minionych rozgrywkach był zawodnikiem klubu z Ostrowa przez kilka tygodni, a obecne rozgrywki rozpoczął w drugim zespole Cedevity Zagrzeb, skąd trafił do KK Bosco Zagrzeb. W przeszłości występował również w drużynie Astorii Bydgoszcz, więc polska ekstraklasa nie jest mu obca. W "Stalówce" stanowi uzupełnienie rotacji podkoszowej - na razie grywa średnio niewiele ponad 7 minut na mecz. To jeden z nielicznych graczy Stali, który nie rzuca z dystansu.



Po sprowadzeniu Michalaka, Stal dysponuje jedną z najlepszych polskich rotacji w lidze. Wszak trener ma do dyspozycji doświadczonego podkoszowego Damiana Kuliga (śr. 14.5 pkt., 7.5 zb. i 40.2% za 3), jak również bardzo dobrego, 29-letniego rzucającego - Jakuba Garbacza (śr. 12.7 pkt.). Ważną rolę odgrywa również świetny obrońca - Mateusz Zębski (śr. 6.3 pkt. w 17 min.). W trakcie rozgrywek zespół pozbył się trzech obcokrajowców - najpierw w październiku drużynę opuścił Quentin Snider, następnie w połowie stycznia - Scott Reynolds, a następnie w połowie marca Joshua Perkins. Ten ostatni trafił do klubu w trakcie rozgrywek, zdążył rozegrać 11 spotkań, po czym za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt i wyjechał do mocniejszej ligi tureckiej. Przede wszystkim lukę po Perkinsie ma "załatać" pozyskany Michalak.



Najlepszym strzelcem Stali jest Łotysz, Aigars Skele, zdobywający średnio 14.7 pkt. oraz notujący 6.4 asysty. Na pozycji silnego skrzydłowego bardzo dobrą robotę wykonuje silny Nemanja Djurišić (śr. 11.8 pkt. i 6.1 zb.), którego największym mankamentem jest skuteczność z linii rzutów wolnych (54.9%). Na "trójce" główną rolę odgrywa Adonis Thomas (śr. 11.2 pkt., 38.4% za 3), a w strefie podkoszowej nie jest łatwo zatrzymać kolejnego Łotysza w składzie - Ojarsa Silinsa (śr. 7.6 pkt., 4.1 zb.).



Stal na własnym parkiecie wygrała 10 meczów ligowych i doznała czterech porażek. Warto dodać do tego bilansu również niedawne występy w Final Four ENBL, w której ostrowianie zaliczyli dwie kolejne wygrane - oprócz wygranej w finale z litewskimi "wilkami", wspomnieć trzeba o zwycięstwie w półfinale ze Startem Lublin.



W minionym sezonie Legia dwukrotnie przegrała ze Stalą w sezonie zasadniczym - najpierw w Ostrowie 92:96, a następnie na Bemowie różnicą aż 30 punktów. Później zaś legioniści niespodziewanie wygrali wszystkie trzy mecze I rundy play-off ze "Stalówką", która była zdecydowanym faworytem tejże rywalizacji. W obecnym sezonie Stal zwyciężyła na Bemowie aż 96:68... Czyżby więc czekał nas podobny scenariusz jak przed rokiem? Wszystko wskazuje na to, że obie drużyny tym razem w play-off nie trafią na siebie w pierwszej rundzie, ale nie jest wykluczona rywalizacja na kolejnym etapie rozgrywek. Zwycięzca piątkowego spotkania może zapewnić sobie przewagę parkietu. Legii w Ostrowie Wlkp. zawsze grało się bardzo ciężko, a serię porażek przerwaliśmy dopiero w kwietniu zeszłego roku, wygrywając dwukrotnie w fazie play-off.



Legioniści do meczu przystąpią prawdopodobnie nadal bez Billiego Garretta, bez którego radzili sobie również w dwóch ostatnich meczach ligowych. W ostatnich meczach wysoką formą błyszczy przede wszystkim Kyle Vinales, prowadzący grę naszej drużyny, jak również bardzo dobrze punktujący. W meczu z Arką kilka efektownych zagrań pokazał Travis Leslie, a w piątek tego zawodnika czeka na pewno o wiele trudniejsza rywalizacja, bowiem Stal na jego pozycji dysponuje mocnymi graczami. Na ostatniej konferencji prasowej Wojciech Kamiński pytany o to, czy Travis jest najlepszym graczem na swojej pozycji w naszej lidze, odpowiedział, że dla niego liczy się przede wszystkim gra dla drużyny, nie zaś indywidualne statystyki, a ponadto o tym decydować będzie fakt, co zawodnik wraz z drużyną osiągnie na koniec rozgrywek. W meczu z Arką bardzo dobrze zaprezentowali się nasi podkoszowi - Aric Holman, czy Geoffrey Groselle, który szczególnie w drugiej połowie nabrał pewności siebie, raz po raz skutecznie kończąc akcje całej drużyny. Mecz ze Stalą będzie dobrym sprawdzianem formy zarówno naszych podkoszowych, jak i całego zespołu, na osiem dni przed rozpoczęciem rywalizacji w play-off.



Mecz Stali z Legią rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport Extra.



BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 18-10

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,9 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,2%



Skład: Aigars Skele, Maksymilian Banasiak, Krzysztof Rozpędowski, Antoni Waniak (rozgrywający), Jakub Garbacz, Tymon Kołpak, Aleksander Smektała, Michał Wasiak, Aleksander Załucki (rzucający), Ojars Silins, Nemanja Djurišić, Adonis Thomas, Michał Michalak, Mateusz Zębski, Bartosz Rachwalski, Jacek Rutecki, Filip Siewruk (skrzydłowi), Damian Kulig, Markus Loncar, Szymon Kołpak (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: Aigars Skele, Jakub Garbacz, Adonis Thomas, Ojars Silins, Damian Kulig.



Najwięcej punktów: Damian Kulig 406 (śr. 14,5), Aigars Skele 383 (14,7), Jakub Garbacz 355 (12,7), Nemanja Djurišić 330 (11,8), Michał Michalak 69 (13,8).



Ostatnie wyniki: King (w, 88:97), Czarni (w, 66:90), Twarde Pierniki (w, 82:95), MKS (d, 85:76), Start (w, 90:71), Astoria (d, 103:80), GTK (d, 100:76), Trefl (w, 93:78), Arka (d, 102:73), Spójnia (w, 89:91), Zastal (d, 88:72), Sokół (w, 70:67), Śląsk (w, 83:68), Legia (w, 68:96), Anwil (d, 71:68), King (d, 95:92), Czarni (d, 74:84), Twarde Pierniki (d, 90:58), MKS (w, 88:100), Start (d, 78:74), Astoria (w, 88:94), GTK (w, 87:82), Trefl (d, 79:84), Arka (w, 92:80), Spójnia (d, 80:85), Zastal (w, 87:97), Sokół (d, 87:75), Śląsk (d, 68:75).

ENBL: Ironi Ness Ziona (d, 92:76), King (w, 72:56), Basket Brno (w, 59:80), Valmiera (w, 71:94), BC Wolves (d, 75:85), Trefl (d, 88:65), Zastal (w, 97:94), Zastal (d, 101:80), Start (d, 86:74), BC Wolves (d, 70:66).



Ostatnie mecze obu drużyn:

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów Wlkp.

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów Wlkp. (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów Wlkp. 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów Wlkp. 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów Wlkp.

23.10.2021 Stal Ostrów Wlkp. 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów Wlkp. 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów Wlkp. (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów Wlkp. (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów Wlkp. 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów Wlkp.

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów Wlkp.

26.01.2019 Stal Ostrów Wlkp. 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów Wlkp.

03.02.2018 Stal Ostrów Wlkp. 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów Wlkp.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,4 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,7%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 250 (20,8), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 355 (śr. 14,8), Aric Holman 128 (14,2), Geoffrey Groselle 243 (10,1).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61).



Termin meczu: piątek, 28 kwietnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (Arena Ostrów)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Ceny biletów: 25 zł (ulgowe) oraz 25, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra