U-17: Polska 5-1 Irlandia. Asysta Rejczyka

W pierwszym meczu grupy A turnieju mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski wygrała z Irlandią 5-1. Do przerwy Polacy prowadzili 2-1. W wyjściowym składzie pojawił się jedyny powołany legionista, Filip Rejczyk, który zanotował asystę przy bramce Dominika Szali. Legionista zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Zszedł z boiska w 71. minucie. 20 maja rywalem Biało-czerwonych będą gospodarze, Węgrzy. U-17: Polska 5-1 (2-1) Irlandia 0-1 - 5' Ikechukwu Orazi 1-1 - 13' Mateusz Skoczylas 2-1 - 44' Dominik Szala 3-1 - 49' Mateusz Skoczylas 4-1 - 54' Karol Borys 5-1 - 65' Szymon Kądziołka Polska: 22. Miłosz Piekutowski, 2. Dominik Szala, 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski (71' 5. Michał Gurgul) - 11. Krzysztof Kolanko, 19. Igor Brzyski, 8. Karol Borys (64' 21. Szymon Kądziołka), 20. Filip Rejczyk (71' 15. Nico Adamczyk), 7. Filip Wolski - 14. Mateusz Skoczylas (63' 10. Daniel Mikołajewski), 9. Oskar Tomczyk (55' 17. Mike Huras) Irlandia: 1. Jason Healy - 13. Kaylem Harnett (46' 14. Matthew Moore), 4. Freddie Turley, 5. Jake Grante, 18. Stanley Ashbee, 3. Cory O'Sullivan - 7. Luke Kehir (56' 8. Romeo Akachukwu), 6. Daniel Negry-McGrath, 10. Najemedine Razi (71' 20. Matthew Murray) - 19. Mason Melia, 11. Ikechukwu Orazi (56' 9. Nickson Okosun) żółte kartki: Tomczyk, Gurgul - Turley, Grante

