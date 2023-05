U-17: Węgry 3-5 Polska. Awans Polski, grał Rejczyk

Sobota, 20 maja 2023 r. 22:00 źródło: Legionisci.com

W drugim meczu grupy A turnieju mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski wygrała z Węgrami 5-3 i tym samym awansowała do ćwierćfinału. Do przerwy Polacy prowadzili 2-0. Pełne spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Filip Rejczyk. 23 maja rywalem Biało-czerwonych będzie Walia. Do ćwierćfinałów awansują po 2 zespoły z każdej grupy.



U-17: Węgry 3-5 (0-2) Polska

Zétény Varga 56, Benedek Simon 70, Csaba Molnár 90 - Mateusz Skoczylas 8, Maksymilian Sznaucner 34, Mike Huras 51, Oskar Tomczyk 76, Karol Borys 80



Węgry: 1. Áron Yaakobishvili - 2. Attila Girsik, 4. Ádám Umathum (84, 23. Manuel Burghart), 15. Dominik Kaczvinszki, 5. Levente Kubicsek (63, 19. Noel Lengyel) - 8. Martin Kern (46, 11. Csaba Molnár), 6. Noah Fenyő, 18. Hunor Németh, 10. Ádám Bagi (46, 7. Zétény Varga), 17. Szilárd Szabó - 9. Benedek Simon (84, 20. Mátyás Vidnyánszky)



Polska: 22. Miłosz Piekutowski - 2. Dominik Szala (84, 15. Nico Adamczyk), 4. Igor Orlikowski, 3. Jakub Krzyżanowski (59, 5. Michał Gurgul) - 11. Krzysztof Kolanko, 20. Filip Rejczyk, 6. Maksymilian Sznaucner, 8. Karol Borys (84, 19. Igor Brzyski), 7. Filip Wolski (59, 16. Krzysztof Kurowski) - 17. Mike Huras (68, 9. Oskar Tomczyk), 14. Mateusz Skoczylas



żółte kartki: Kubicsek, Varga, Girsik - Kurowski, Brzyski



Tabela:



1. Polska 2 6 10- 4

2. Węgry 2 3 6- 5

3. Irlandia 2 3 4- 5

4. Walia 2 0 0- 6