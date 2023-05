U-17: Walia 3-0 Polska. Grał Rejczyk

W trzecim meczu grupy A Mistrzostw Europy U-17 reprezentacja Polski przegrała z Walią 0-3. W wyjściowym składzie znalazł się jedyny powołany legionista, Filip Rejczyk. Rozegrał jedną połowę, w trakcie której został ukarany żółtą kartką. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów z pierwszego miejsca w grupie. U-17: Walia 2-0 (0-0) Polska 1-0 - 82' Gabriele Biancheri 2-0 - 89' Iwan Morgan 3-0 - 90+1 Iwan Morgan Polska: 1. Axel Holewiński - 23. Piotr Kowalik, 15. Nico Adamczyk, 5. Michał Gurgul - 7. Filip Wolski (56' 11. Krzysztof Kolanko), 21. Szymon Kądziołka (46' 8. Karol Borys), 19. Igor Brzyski, 20. Filip Rejczyk (46' 6. Maksymilian Sznaucner), 16. Krzysztof Kurowski (46' 3. Jakub Krzyżanowski) - 9. Oskar Tomczyk (70' 17. Mike Huras), 10. Daniel Mikołajewski Walia: 12. Luke Armstrong - 2. Rhys Thomas, 6. Brayden Clarke, 5. Dylan Lawlor (70' 15. Alyas Debono), 3. Luey Giles - 16. Jacob Cook (61' 9. Iwan Morgan), 8. Charlie Crew, 4. Joseph (61' 18. Alfie Tuck) - 19. Frederick Issaka (87' 11. Joseph Hatch), 10. Gabriele Biancheri (86' 7. Cody Twose), 14. Joshua Beecher żółte kartki: Crew, Cook, Clarke, Morgan - Rejczyk, Krzyżanowski, Holewiński, Huras

