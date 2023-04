Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Wisła Płock przeprowadzi stacja Canal+ Sport i Canal+ Family. Początek spotkania o godz 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zachęcamy do komentowania przebiegu spotkania w poniższym artykule. KURS NA LEGIA - WISŁA FORTUNA:

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Znowu Męczarnia ? odpowiedz

Pako - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Można zasnąć:) odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.207.62 Zamiast strzelić szybko ze dwie bramki, a przy tej przewadze to jak najbardziej możliwe to będzie pipa pod koniec bo Wisła zrobi jedną akcję i znów nam punkty uciekną. odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy Raków znów da ciała i przegra z Legią w finale?

Malinka - 3 godziny temu, *.inetia.pl Tego poprostu nieda się oglądać....wielka Legia...bez komentarza. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Czy My potrafimy strzelić 2 3 bramkę i mieć trochę spokoju? Czy będziemy drżeć z tym 1:0.... O to jest pytanie. Jazda na pełnej k.... Morwa kać LEGIA grać. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Króciutko ? Jak po pierwszej połowie ? Streszczenie ? odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl Rzezniki z Plocka Przybyl tradycyjnie zagybiony odpowiedz

Jaś - 4 godziny temu, *.centertel.pl Żadne zwycięstwo Legii nie zmieni miejsca w tabeli , Raków będzie mistrzem odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Jaś : Każde zwycięstwo Legii jest ważne. Wszystkie zwycięstwa są dla nas, kibiców, ale też porażki i remisy niestety. To jest sport, układ tabeli to tylko liczby, ale emocje z gry i ewentualnego zwycięstwa ukochanej drużyny są bezcenne.

@Tom - 4 godziny temu, *.inetia.pl strims kropka top Szerokiej drogi odpowiedz

Tom - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wie ktoś z Was czy gdzieś bedzie można obejrzeć stream? Akurat w podróży jestem:) odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz. Dać odpocząć podstawowym na WTOREK !

Hładun

Rose ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Rosołek ... Sokołowski ... Celhaka ... Baku

Strzałek

Carlitos ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

2 : 0 odpowiedz

oh - 3 godziny temu, *.centertel.pl @MonsteR (L) Miłkowice: palancie jeden zobacz tabele - legia mistrz odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Carlitos, Baku… Serio? Ile jeszcze muszą spieprzyć żeby wylecieć na trybuny? Mamy młodych - Rejczyka, Jędrasika, Strzałka… Skoro i tak mecz ma być na straty to niech chociaż młodzi się pokażą! odpowiedz

