Konferencja pomeczowa

Runjaić: Czas myśleć o finale

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 20:57 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): To nie była łatwa sytuacja. Przystępowaliśmy do spotkania mając za sobą trzy mecze bez wygranej, będąc po porażce z Wartą Poznań. Ciążyła na nas pewnego rodzaju presja, ale najlepszym lekiem jest zwycięstwo. W efekcie jestem bardziej niż zadowolony z tego jak graliśmy, z energii i zaangażowania jakie były na początku meczu.









Kontrolowaliśmy spotkanie od początku, strzeliliśmy dwie bramki, choć tę drugą można byłoby zdobyć wcześniej, ale jest OK. Broniliśmy jako grupa, jako zespół i w pełni zasłużyliśmy na zwycięstwo. Wciąż mamy drugie miejsce, 60 punktów i to jest niezła ligowa statystyka. Teraz możemy powoli można zacząć myśleć o finale Pucharu Polski. Chłopaki powinni odpocząć, zregenerować się, mają dwa dni spokojniejsze, a w poniedziałek ruszamy z przygotowaniami na dobre.



Finał? To nie jest presja, to jest przyjemność. To była ciężka podróż i osiągnęliśmy ten cel. Szanse oceniam pół na pół. Raków jest bardziej doświadczony, bo przecież grali w finale w minionych latach, wygrali Superpuchar. Nie mamy tylu doświadczonych graczy, ale jesteśmy gotów stawić czoła w tej rywalizacji. To co również jest ważne, to cieszyć się tą rywalizacją, cieszyć się grą. Spodziewamy się świetnej atmosfery. Dla nas to będzie jak gra u siebie mając rzeszę kibiców za sobą. Wszystko jest możliwe. W mojej karierze trenerskiej, to jest jedno z najważniejszych meczów w mojej karierze. To jest finał i myślę, że we wtorek cała piłkarska Polska będzie oglądać ten mecz. Osobiście otrzymałem wiele życzliwych słów, że to już czas wygrać kolejne trofeum dla Legii.



Kapustka zszedł w przerwie, bo taki był plan. Ustawiliśmy nieco inną jedenastkę niż za zwyczaj, po to, żeby zwiększyć szansę na zwycięstwo. Bartek dostał swoje minuty, później szansę dostał Jurgen Celhaka. Pojawił się "Mladen". Dodatkowo Makana Baku zagrał naprawdę solidny mecz. Kto wie, może we wtorek będzie potrzebne 120 minut, żeby wyłonić zwycięzcę. W ostatnim czasie myśleliśmy o tym, jak zarządzać obciążeniem zawodników i widzieliśmy jak to dzisiaj wyglądało.