Śpiączka: Popełniliśmy błędy, które nie powinny mieć miejsca

- Popełniliśmy błędy, które nie powinny mieć miejsca. Chcieliśmy wynik 0-0 dowieźć do końca pierwszej połowy i w drugiej zaatakować. Potem jednak znowu prosty błąd, straciliśmy bramkę i znowu musieliśmy gonić. Nie strzeliliśmy gola, ale mieliśmy sytuacje, ale nic nie wpadło. Musimy zapomnieć o tym spotkaniu, bo przed nami ważny mecz u siebie ze Stalą Mielec - powiedział po spotkaniu z Legią zawodnik Wisły Płock, Bartosz Śpiączka.

Tomek - 6 minut temu, *.autocom.pl Thebil śpiący ???? odpowiedz

Lin - 19 minut temu, *.mm.pl Parówa odpowiedz

