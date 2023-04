Aktywiści protestują przeciwko budowie hali Legii

Środa, 26 kwietnia 2023 r. 12:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com / TVN Warszawa

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze protestują przeciwko planom zagospodarowania Skry, w tym budowy hali sportowej na ok. 6-7 tysięcy widzów, która ma służyć koszykarskiej Legii Warszawa. Do protestu przyłączyły się Lewica Warszawa, Ochocianie Sąsiedzi, Dzika Ochota, Polska 2050 Warszawa, Razem w Warszawie oraz Zieloni.



"Społecznicy" z Miasto Jest Nasze oraz wymienionych powyżej organizacji twierdzą, że budowa hali jest niezgodna z wynikami konkursu architektonicznego z 2018 roku, ponadto powodować będzie hałas szczególnie przy okazji koncertów (co wg MJN oznacza "dramatyczne pogorszenie warunków życia mieszkańcom Starej Ochoty, Rakowca oraz położnej w pobliżu Pola Mokotowskiego części Mokotowa"), mała liczba miejsc postojowych, oznaczać będzie blokowanie okolicznych osiedlowych ulic, a dodatkowo inwestycja spowoduje wycinkę drzew.









"Remont Skry według pomysłu miasta to dewastacja zastanej, dojrzałej zieleni – geometrycznych szpalerów grabów, starych topól włoskich i osik, które kochają dzięcioły. Projekty remontowe powinny zakładać adaptację, a nie kompletną degradację ciekawych skrawków miejskiej przyrody" - skomentował przyrodnik i mieszkaniec Ochoty Stanisław Łubieński, cytowany w komunikacie prasowym.



Rzeczniczka ratusza, Monika Beuth przekonuje, że zarzuty te są nieuzasadnione. - Proces od samego początku jest bardzo transparentny, komunikowany przez miasto na każdym etapie, odkąd udało nam się, po latach walki, przejąć zaniedbany i zdegradowany przez poprzedniego użytkownika teren Skry. W aktualnym stanie faktycznym, nie została jeszcze przygotowana (i tym bardziej odebrana) dokumentacja projektowa dla pierwszego etapu modernizacji Skry (m.in. stadion treningowy, strefa rekreacji), a drugi etap (stadion główny oraz hala) jest na etapie konkursu architektonicznego, który nie został jeszcze rozstrzygnięty (nie złożono jeszcze nawet prac konkursowych podlegających ocenie przez sąd konkursowy) - mówi.



Rzeczniczka odpiera także zarzuty dotyczące hałasu, czy niszczenia przyrody na terenie przy ulicy Wawelskiej. - Modernizowana Skra będzie przede wszystkim terenem przeznaczonym dla sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. I takie, a nie inne jest główne i podstawowe przeznaczenie tego obszaru. Przedstawianie planowanego zagospodarowania jako miejsca organizacji koncertów jest daleko idącą nadinterpretacją. To, że w hali sportowej możliwe będzie okazjonalne zorganizowanie jakieś wydarzenia kulturalnego - nie oznacza, że stanie się ona centrum koncertowo-rozrywkowym. Wszystkie planowane obiekty będą musiały spełniać wszystkie wymagania stawiane przez przepisy prawa (np. prawa budowlanego), w tym dotyczące określonych norm hałasu. W programie funkcjonalno-użytkowym wyraźnie zapisano, że docelowe zagospodarowanie terenu powinno uwzględniać przeznaczenie części nieruchomości pod zieleń, w tym nasadzenia szpalerowe – jako pierwotnie występujące na tym terenie i których tworzenie zaleca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - przekonuje Beuth.



Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym mają powstać stadion lekkoatletyczny i hala, przewiduje się budowę parkingu podziemnego (pod stadionem), a także dodatkowego parkingu pomiędzy stadionem i ulicą Ondraszka, jak również miejsc parkingowych wzdłuż samej ulicy. - Tym samym, ostateczne zagospodarowanie Skry nie tylko unormuje sposób komunikacji dla całego obszaru, ale także - co chyba najważniejsze dla okolicznych mieszkańców - zapewni dodatkowe miejsca postojowe. Dzięki temu możliwe będzie systematyczne zwolnienie niektórych przestrzeni, które teraz zajmowane są przez inne osoby, kosztem właśnie mieszkańców - zapowiedziała rzeczniczka.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w czerwcu powinien zostać wybrany projekt hali dla koszykarskiej Legii.