ŁKS Łódź awansował do Ekstraklasy

Piątek, 26 maja 2023 r. 22:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek 1. ligi awans do Ekstraklasy zapewnił sobie ŁKS Łódź, który zremisował 1-1 z Arką Gdynia. Zespół z Łodzi po raz ostatni w najwyższej klasie rozgrywkowej występował w sezonie 2019/2020. Wówczas spędził w niej tylko jeden sezon. Wcześniej grał w Ekstraklasie w sezonie 2011/2012, a następnie spadł do 1. ligi, by w kolejnym sezonie startować od 4. ligi. Drugie miejsce w tabeli 1. ligi zajmuje obecnie Ruch Chorzów, a za nim plasuje się Wisła Kraków.