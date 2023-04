Zapowiedź meczu

Ligowe przetarcie przed finałem

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 07:51 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór Legia Warszawa rozegra ostatni ligowy mecz przed finałowym starciem w Pucharze Polski. Na własnym stadionie "Wojskowi" podejmą Wisłę Płock, która przegrała dwa ostatnie spotkania. Forma graczy Kosty Runjaicia również jednak nie zachwyca, a na dodatek wszyscy mają w głowie stadion Narodowy, więc można spodziewać się pewnych roszad w składzie.



KURS NA LEGIA - WISŁA

FORTUNA: 1 1.4 X 5.2 2 8



Z Wartą na tarczy



Ostatni mecz Legii nie zakończył się po jej myśli. Drużyna przegrała na wyjeździe z Wartą Poznań 0-1, a w ogólnym rozrachunku zaprezentowała się od swoich przeciwników zdecydowanie gorzej. Była to porażka w pełni zasłużona. Choć poznaniacy nie stworzyli sobie wielu okazji bramkowych, mieli mniej strzałów celnych i niecelnych, ale jednak momentami postawa graczy z Warszawy przypominać mogła spotkanie sparingowe. Świadom słabszej dyspozycji swoich podopiecznych był szkoleniowiec Legii, który zapowiedział rehabilitację w najbliższym meczu.