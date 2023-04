Pucharowe koszulki w sprzedaży przy Ł3

We wtorek kibice Legii udadzą się na stadion Narodowy na finał Pucharu Polski z udziałem naszej drużyny. Wszyscy legioniści będą mieli na sobie jednakowe koszulki z zaprezentowanym już motywem - "Po Puchar Legio marsz!". T-shirty z tym wzorem nabywać można w sklepie przy Łazienkowskiej 3 w cenie 79,99 zł, z kolei posiadacze karnetów zapłacą 71,99 zł. Koszulki pucharowe dostępne będą również w sklepie Żyleta w dniu finału, na półtorej godziny przed wymarszem spod naszego stadionu.

K80 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Ktoś mi odpowie kiedy mogę odebrać bilet i koszulkę? 2 mają z kontenera po 3 godzinach w kolejce? Ludzie, zostało 5 dni, dajcie jakieś info. odpowiedz

Hahaha - 2 minuty temu, *.centertel.pl @K80:



Janusze i Grażynki juz panikuja hahaha odpowiedz

Bolo - 48 minut temu, *.chello.pl Gdzie są papierowe bilety! odpowiedz

Pawełek - 49 minut temu, *.netfala.pl A kiedy bilety z koszulkami będą do odbioru? odpowiedz

