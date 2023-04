W piątek zbiórka na oprawę finału PP

W piątek przed meczem Legii z Wisłą Płock Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na oprawy finałowego spotkania Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Czasu do meczu nie ma zbyt wiele - liczymy na konkretne wsparcie z Waszej strony, bowiem koszty choreografii na tak dużym sektorze są wielokrotnie większe od tych, które prezentowane są przy Łazienkowskiej. Apelujemy, byście nie przechodzili obojętnie obok puszek "Zbiórka na oprawy", które znajdziecie przy wejściu na nasz stadion. Poprzednie finałowe oprawy możecie zobaczyć tutaj .

Darek - 4 godziny temu, *.chello.pl Trzeba było wcześniej zrobić zrzutkę na finał pucharu Polski. Na przykład przed meczem z amika. Teraz na meczu z Wisłą będzie na pewno kilka tysięcy ludzi mniej więc i mniej pieniędzy się zbierze.

Prosimy nie przechodzić obojętnie obok puszek tak jak ostatnio piłkarze przechodzili obok meczów. odpowiedz

Ding - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Zrobić oprawę w 94 godziny, z czego 22 przypadają na tzw. dni robocze? To nie ma prawa się nie udać! odpowiedz

LTM - 6 godzin temu, *.. dajcie informacje kiedy odbiór biletów i koszulek, długi weekend się zbliża ludzie chcą wiedzieć odpowiedz

Kazio - 6 godzin temu, *.centertel.pl Kiedy odbiór biletów? odpowiedz

Zajmer - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Apeluje o puszki w momencie otwarcia bram stadionu!!!! odpowiedz

