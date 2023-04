Wyniki Rowińskiej i Berkiety w Offenbach

Dwoje tenisistów Legii wzięło udział w turnieju ITF juniorów J500 w Offenbach - trzeciej edycji zawodów International HTV Junior Open 2023. Malwina Rowińska (60 ITF) dotarła do drugiej rundy singla i debla. Tomasz Berkieta (16 ITF) zarówno w singlu, jak i deblu odpadł w pierwszej rundzie. Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Yoana Konstantinova (Bułgaria) 6-1, 6-4 II runda: Malwina Rowińska - Charo Esquivie Banuls (Hiszpania) 3-6, 3-6 Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Alisa Oktiabreva (Rosja) - Jekaterina Ivanova/Jekaterina Perelygina (Rosja) 6-2, 2-6, 10-3 II runda: Rowińska/Oktiabreva - Renataa Jamrichova (Słowacja) / Rose Marie Nijkamp (Holandia) 4-6, 6-7(6) Wyniki Tomasza Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Aleks Pisarić (Serbia) 7-5, 6-7(6), 3-6 Wyniki Tomasza Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Volodymyr Iakubenko (Ukraina) - Max Dahlin (Szwecja)/Oliver Ojakaar (Estonia) 2-6, 3-6

