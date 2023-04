W niedzielę, 30 kwietnia na Placu Zamkowym pojawi się mobilna strefa Fortuna Pucharu Polski. W godzinach 11-16 na kibiców czekać będą konkursy z nagrodami. Będzie można również zrobić sobie zdjęcie z pucharem, który 2 maja trafi do Legii lub Rakowa. Strefa dostępna będzie również w dniu meczu na terenie Stadionu Narodowego, za bramką nr II.

