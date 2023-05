Trener przed finałem

Runjaić: Kibice będą prowadzić nas do zwycięstwa

Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 17:32 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Walczyliśmy ciężko, żeby awansować do finału. Czasem potrzebne było szczęście, ale ostatecznie w finale zagrają dwa najlepsze zespoły w Polsce. Wszystko jest gotowe na wielką piłkarską ucztę. Nastawienie mojej drużyny jest bardzo dobre, wiemy o co gramy - mówi przed finałem Pucharu Polski trener Legii, Kosta Runjaić.









- Zawodnicy Legii znają historię klubu, wiedzą, ile razy zdobywaliśmy to trofeum. Wiemy też, jak wielu kibiców będzie jutro na stadionie, ok. 50 000 i większa część z nich będzie nas wspierać i prowadzić do zwycięstwa. Nawiązując do dwóch poprzednich meczów z Rakowem, można je podsumować dwoma zdaniami: jesienią nasza zasłużona porażka. Może jej rozmiary były trochę zbyt wysokie. Kilka tygodni temu wygraliśmy w pełni zasłużenie 3-1. Po kiepskim poprzednim sezonie staramy się zrehabilitować naszym kibicom i wiemy że najlepiej zrobić to poprzez zdobycie Pucharu. Uczynimy wszystko, co możemy, żeby wygrać, piłkarze na boisku, a sztab poza nim będzie wnosił wkład, energię. To czuć na każdym kroku. Nie obchodzi mnie nastawienie Rakowa, skupiamy się na swojej robicie, chcemy ją wykonać jak najlepiej.



- To jeden z ważniejszych meczów w mojej karierze, ale jeśli przeanalizuje się moją pracę trenerską, było w niej wiele takich ważnych spotkań. Nie zawsze o wygranie Pucharu, ale o awans czy utrzymanie. Zawsze trzeba dać z siebie dużo. Skupiamy się na jutrzejszym zadaniu. Oczywiście, mam wizję, co będzie jeśli wygramy i będziemy świętować na murawie tego wspaniałego stadionu.



- Widzicie? Musimy wygrać, bo inaczej Josue będzie zły, a jak jest zły, to ciężko go opanować. To bardzo duża presja.



- Nie przygotowywaliśmy się jakoś specjalnie do tego meczu. Przed tak ważnymi spotkaniami nie trzeba zawodników dodatkowo motywować, a raczej skupić się na właściwym doborze słów. Nie widziałem potrzeby zmieniać naszych rutyn, które wypracowaliśmy przez rok. Zawodnicy wiedzą, jak ja funkcjonuję, ja wiem, czego się po nich spodziewać. To jest sport, wszystko może się wydarzyć, ale jesteśmy bardzo dobrym zespołem, chcemy zaprezentować naszą najwyższą jakość. Mamy odpowiednią jakość i mentalność, argumenty wystarczające do do wygrania tego meczu. Po spotkaniu z Wisłą położyliśmy nacisk na regenerację, a taktyka zeszła na dalszy plan.



- Praca arbitrów w Polsce to kawał solidnego rzemiosła, nie można się do tego przyczepić. Nie jest kompetentną osobą, żeby sporządzić jakiś ranking arbitrów. Piotr Lasyk to sędzia zdolny poprowadzić spotkanie tej rangi w sposób należyty i godny. Liczymy na to. W gierkach często wcielam się w rolę sędziego, wiem jakie to trudne. Mamy pełne zaufanie do obsady sędziowskiej. Jeśli wszyscy damy z siebie 100%, nie dojdzie do żadnych kontrowersji. Nie mamy wpływu na pracę sędziego, więc skupiamy się na sobie.



- Mattias Johansson nie zagra w jutrzejszym meczu, bo nie trenował przez kilka dni. Wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji, ale kadra meczowa jest ograniczona. Nie mamy na co narzekać.





SONDA Kto zdobędzie Puchar Polski 2022/2023? Legia Warszawa Raków Częstochowa





SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo