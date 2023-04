Dwa pociągi i autokary - tak podróżować będzie Raków na finał PP

Kibice Rakowa Częstochowa na finał Pucharu Polski rozgrywany 2 maja na stadionie Narodowym w Warszawie przyjadą dwoma pociągami specjalnymi oraz sporą liczbą autokarów i samochodów. Pierwszy "specjal" dotrze na miejsce (do dworca Warszawa Stadion, od strony sektora na którym zasiądą częstochowianie) na cztery godziny przed rozpoczęciem spotkania. Drugi, który nie został jeszcze zapełniony do końca - godzinę później. Raków będzie wspierany przez fanów Lechii Gdańsk i Stomilu Olsztyn - obie ekipy przyjadą do stolicy autokarami. Transportem kołowym powinna pojawić się również delegacja Videotonu Szekesfehervar.

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jihad - 2 godziny temu, *.255.4 2 pociągami? Ale bieda xdd Lech miał ich chyba 6 odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jihad : Przy całej „sympatii” do amiki nie ma sensu porównywać ich do kibiców klubu, którego cały stadion jest mniejszy niż Żyleta czy Kocioł, a całe miasto liczy tyle osób co np. Mokotów… odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl To oni mają wstęp za zachowanie z przed roku?

odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Juri: jedź 2 maja pod ich sektor i powiedz że nie pozwalasz im wejść... odpowiedz

A. - 2 godziny temu, *.14.65 @Realista: dobre :) odpowiedz

Junior - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A kiedy można odbierać bilety dajce znać bo to zostało tylko 3 dni i nie ma żadnej informacji

odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Junior : dzisiaj będzie można odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.190.198 "Na razie fani RKS-u nie wyprzedali jeszcze wszystkich wejściówek na wtorkowe spotkanie z Legią"



Buahahaha :d odpowiedz

Aston - 2 godziny temu, *.191.252 @L: Co w tym śmiesznego? Przeciez Raków ma jakieś 10x mniej kibiców od Legii odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.190.198 @Aston: co w tym smiesznego, ze od miesiaca robia zapisy i nie moga wykupic wszystkich biletow zarowno z puli kibicowskiej jak i klubowej? No nic. Napinaja sie do Lecha, napinaja sie do Legii a nie potrafia wyprzedac puli. Nic smiesznego, racja :D



Jakby mieli 10 razy mniej kibicow to by uzbierali te 10-11 tysiecy w 2 dni. odpowiedz

zen - 2 godziny temu, *.net.pl @L: dziwisz sie? Kto ten badzie wogole chce ogladac... a w dodatku za to placic jeszcze xD odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.190.198 @zen: nikt nie chce ogladac? I l dlatego u nas dzisiaj na mecz w piatek o 18 23 tys wyprzedanych biletow, a na final PP zapotrzebowanie 5 razy wieksze niz liczba dostepnych miejsc? Aha. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L:

To Legia ma aż tylu kibiców ? Jej to szkoda ze tak rzadko w sezonie jest stadion zapełniony ( w tym 3 ) co jest wynikiem bardzo dobrym w porównaniu do poprzednich sezonów patrząc na mecze ligowe.



odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Alan: a ciebie znów boli poniżej pleców? A może masz jakąś perwersyjną przyjemność z tego, że stałeś się naczelnym trollem tej strony? odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Żmija :

I mówi to koleś który pod kazdym artykułem z sędziami daje ten sam komentarz.....



Ps. Jeśli napisałem coś co nie jest prawda to slucham co ? odpowiedz

Żmija - 58 minut temu, *.vectranet.pl @Alan : komentarzy co do sędziowania nie zmienię. Mam już ponad 40 lat i naoglądałem się dostatecznie dużo ich wyczynów. I niewiele się w tej kwestii zmienia…

A co do Twojego komentarza to chodzi nie o treść, ale o ton wypowiedzi. Za każdym razem piszesz tak, że gdybyś podpisał się ksp lub kks to bym w to uwierzył… Ty w ogóle kibicujesz Legii? odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A oni mogą już odbierać bilety na mecz? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.