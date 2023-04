Nabory do sekcji badmintona Legii

Sekcja badmintona Legii Warszawa ogłasza nabory do naszej sekcji, która w ostatnich tygodniach otworzyła parę nowych lokalizacji. Informacje nt. treningów, jak również zapisy prowadzone są mailowo: info@legiabadmintonschools.pl oraz telefonicznie pod numerem 536-811-084. Zajęcia prowadzone są w kilku lokalizacjach: - w Józefosławiu/Piasecznie, przy ulicy Geodetów 23E - ul. Staffa 3/5 (przy Metrze Słodowiec) - na Ursynowie, w hali UCSiR "Hawajska" przy ul. Dereniowej 48 - na Białołęce, przy ul. Światowida 56 - na Wilanowie, przy ul. Zawodzie 26 - w Konstancinie-Jeziornej, przy ul. Żeromskiego 15 - w Książenicach, przy ul. Młodości 6 - w Sulejówku, przy ul. Idzikowskiego 2a

52 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy wieku 52 lat mogę się zapisać ,nam talent jestem wytrwały i chęć do treningów , odpowiedz

