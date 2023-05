Na stadionach: Zegarmistrz światła seans zaczyna

Czwartek, 4 maja 2023 r. 19:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami ligowa kolejka, podczas której miały miejsce naprawdę liczne wyjazdy kibiców, a także finał Pucharu Polski z dobrymi oprawami i gorącą atmosferą na trybunach. Na szczęście święta 2 maja nie zepsuli działacze, którzy przed rokiem zabronili wniesienia flag i elementów oprawy. Trzeba dodać, że duża w tym zasługa legionistów, którzy nie tylko nagłośnili temat, ale i postawili sprawę jasno, że w przypadku niewpuszczenia oprawy, legijne trybuny pozostaną puste.



Raków tym razem przyjechał na Narodowy mniej licznie niż w dwóch ostatnich latach. RKS przygotował dwie oprawy, z dość skromną jak na rangę meczu i wielkość sektora, ilością pirotechniki. Bardziej okazałą prezentację przygotowali legioniści, którzy również zdecydowanie więcej "podymili".



Korona zaliczyła najliczniejszy w historii wyjazd na mecz ligowy, meldując się w niedalekim Mielcu w 1250 osób i z dwiema prezentacjami. Górnik Zabrze w podobnej liczbie pojawił się w Poznaniu, gdzie zaprezentował racowisko. Fani Lecha pokazali oprawę. Liczny wyjazd zaliczył Widzew do Lubina. Najbardziej żałować można, że derby Rzeszowa odbyły się bez kibiców Stali - ci co prawda próbowali dostać się na swój stadion, ale działacze Resovii wezwali policję i nie wpuścili Stali na trybuny.



Ekstraklasa:



Stal Mielec - Korona Kielce (1250)

Na najliczniejszy ligowy wyjazd w historii Koroniarze pojechali do Mielca w 1250 osób. Duża w tym zasługa gospodarzy, którzy przygotowali dla nich zdecydowanie większą pulę biletów. Koroniarze wspierani przez Naprzód Jędrzejów (53). Przyjezdni zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu i sektorówki "Żółć i czerwień wciąga nas" oraz świec dymnych (40). Później wywiesili transparent "Godzina wybiła, zegarmistrz światła seans zaczyna", nad którym machali flagami na kijach i odpalili 40 rac.



Lech Poznań - Górnik Zabrze (1218)

Kolejorz na meczu z Górnikiem zaprezentował oprawę składającą się z transparentu "Kolejorz Lifestyle" i malowanej sektorówki przedstawiającej m.in. megafon, kufel piwa, race czy starą piłkę, a całość uzupełniły race odpalone w jednej linii ponad nią. Górnik w dobrej liczbie (1218) stawił się w Poznaniu, wspierany przez zgody, m.in. Wisłokę (31). Przyjezdni odpalili kilkadziesiąt rac. Na trybunach ponad 30 tys. fanów.



Zagłębie Lubin - Widzew Łódź (950)

Widzewiacy wypełnili sektor gości w Lubinie, stawiając się w 950 osób w jednakowych koszulkach, z dziewięcioma flagami. W trakcie spotkania wywiesili transparent "Łódzki Widzew RTS" i odpalili kilkanaście rac.



Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (440)

Fani Pogoni przyjechali do Gliwic pociągiem specjalnym, w 440 osób. Na trybunach 4,6 tys. kibiców.



Legia Warszawa - Wisła Płock (300)

Na meczu ponad 20 tysięcy fanów. Wisła przyjechała pociągiem specjalnym, w 300 osób, ze skromnym oflagowaniem. Wywiesili transparent skierowany do klubowych działaczy - "M&M, pakujcie się do taczki".



Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (200)

Słaby wyjazd lechistów, których w Częstochowie na meczu z zaprzyjaźnionym Rakowem stawiło się tylko 200. Wraz z nimi Śląsk (4). Po stronie gospodarzy komplet. Fani Lechii po meczu przekazali swoim grajkom, co myślą o ich postawie i zaangażowaniu.



Śląsk Wrocław - Radomiak Radom (113)

Wrocławianie wystawili liczny, 3,5-tysięczny młyn i przez całe spotkanie wspierali piłkarzy, licząc na wygraną, która przybliżyłaby ich do utrzymania. Po porażce wyrazili swoje niezadowolenie. Na meczu ok. 11 tys. fanów. Radomiak przyjechał w 113 osób.



Cracovia - Miedź Legnica (110)

Miedź kończy kolejną, krótką przygodę z najwyższą klasą rozgrywkową. Na wyjazd do Krakowa zdecydowało się 110 osób, w tym BKS Stal Bielsko-Biała (23), Śląsk (3) i Karkonosze (3).



Jagiellonia Białystok - Warta Poznań (7)

Na daleki wyjazd do Białegostoku wybrało się jedynie siedmiu fanów Warty z jedną flagą. Gospodarzy na meczu ponad 8,5 tys. Wywiesili transparent "Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie".



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź (750)

Gospodarze zaprezentowali transparent "Zagłębie Dąbrowskie", sektorówkę z jego godłem, a całość uzupełniło kilkadziesiąt rac. Spalili zdobytą flagę Zawiszy. ŁKS przyjechał w 750 osób, wspierany przez GKS Tychy (85), Lecha (7) i Zawiszę (4). W trakcie meczu odpalili 50 rac.



Stilon Gorzów - Polonia Bytom (503)



Wisła Kraków - Chojniczanka Chojnice (-)

Dobra frekwencja przy Reymonta, ale niestety kolejny mecz bez kibiców gości (zamknięty sektor). Wiślacy z flagowiskiem tworzącym Białą Gwiazdę na tle barw klubowych oraz transparentem "Jazda, jazda, jazda".



Resovia Rzeszów - Stal Rzeszów (-)

Działacze Resovii zrobili wszystko, aby nie wpuścić na trybuny kibiców Stali. Ci weszli w posiadanie kilkuset biletów i próbowali wejść na stadion. Działacze Resovii nie pozwolili na to, a policja brutalnie interweniowała, katując część "przyjezdnych".



Finał Pucharu Polski:



Legia Warszawa - Raków Częstochowa (10500 - 8000)

Finał Pucharu Polski rozegrano ponownie na Stadionie Narodowym. Raków wykorzystał tylko 8 tys. biletów na trybunę za bramką, przyjeżdżając dwoma specjalami oraz transportem kołowym. Wraz z nimi delegacje Lechii, Stomilu i Chemika. Legioniści wyprzedali 10,5 tys. wejściówek za bramką i zajęli większość miejsc na sektorach neutralnych (łącznie ok. 35 tys. osób). Nic dziwnego, że wyraźną przewagę w dopingu mieli fani Legii. Nieznani Sprawcy zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą Syrenkę z tarczą z legijnym herbem, hasło "Warszawa kocha zwycięzców", chorągiewki w barwach i kilkaset rac. Później rozwinięta została Wielka Flaga "LEGIA" oraz odpalone duże ilości piro - świece dymne w barwach, race i ognie wrocławskie. Raków zaprezentował dwie oprawy. Pierwsza z nich to dwa transparenty tworzące hasło "Twojej chwały wielki dzień", pomiędzy którymi rozwinięta została sektorówka przedstawiająca kibica trzymającego herb Rakowa, nad którym znajdował się stadion Narodowy. Tło uzupełniły folie aluminiowe w barwach, a na dole RKS odpalił kilkadziesiąt rac w jednej linii. Druga prezentacja składała się z dwóch transparentów tworzących średnio czytelne hasło "Rowdy Boys" i sektorówki z buldogiem w wieńcu laurowym w barwach klubowych, a całość zwieńczyło ok. 30-40 rac.



Wyjazd tygodnia: 8000 kibiców Rakowa na finale PP w Warszawie i 1250 fanów Korony w Mielcu

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na finale PP z Rakowem



