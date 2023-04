Kapustka: Finał PP nas elektryzuje

Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 18:08 źródło: polsatsport.pl

- Obowiązkiem Legii Warszawa jest zdobywać puchary i tytułu. Jeśli wywalczymy 20. w historii Puchar Polski, na pewno będziemy się bardzo cieszyć. Ten mecz nas elektryzuje, wiemy też, co potrafią zrobić nasi fani. Cieszymy się bardzo, że będą obecni na Stadionie Narodowym - mówi przed wtorkowym finałem PP w rozmowie z polsatsport.pl Bartosz Kapustka.



- Każdy z nas jest podekscytowany, że ten mecz jest przed nami. Zmierzą się dwie najlepsze drużyny w tym roku, także jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. Legia i Raków to najlepsze kluby w Polsce w tym sezonie, pokazały to i w lidze, i w Pucharze Polski, dochodząc do finału. Myślę, że to będzie spotkanie, które zainteresuje wielu ludzi.



- Czekają nas jeszcze odprawy przed tym spotkaniem. Niedawno też był mecz ligowy z Rakowem w Warszawie. Myślę, że obydwie drużyny dobrze się znają, mają do siebie duży szacunek, ale też wiedzą czego się po sobie spodziewać. Wystąpią dwie najsilniejsze drużyny, nawet małe elementy mogą zadecydować o tym, kto będzie zwycięzcą. Każde zwycięstwo będzie dla nas sukcesem. Mecz ligowy jest już za nami, ten na pewno będzie totalnie inny. Nawet te mecze ligowe były inne w Częstochowie i Warszawie. W drugiej części sezonu jesteśmy dużo silniejszym zespołem, udowadnialiśmy to nie raz. Ten mecz będzie jednak wielką niewiadomą, nie wiadomo, jak on się potoczy. Chcielibyśmy, żeby tak, jak ten ligowy sprzed kilku tygodni przy Łazienkowskiej, ale to czas i boisko pokażą.



- Kiedy trener Runjaić objął zespół, to my uczyliśmy się trenera i trener uczył się nas. Z biegiem czasu mecze wyglądały coraz lepiej, my też znaleźliśmy odpowiednie ustawienie. Graliśmy różnymi ustawieniami, jeśli chodzi o formacje, ale od dłuższego czasu gramy już jedną, podobną. Rozumiemy się też na boisku coraz lepiej. Trener tu odegrał dużą rolę, zawodnicy również, że się wkomponowali i zrozumieli taktykę. Myślę, że poprzedni sezon też nie odzwierciedlał tego, jakich zawodników ma Legia Warszawa. To nie jest tak, że w tamtym sezonie byliśmy skazani na to, żeby tułać się w drugiej części tabeli. Myślę, że mamy na tyle dobrych zawodników, żeby rywalizować z najlepszymi w Polsce i walczyć o najwyższe cele. Mimo że poprzedni sezon był słaby, już przed obecnym liczyliśmy na to, że uda się coś fajnego osiągnąć. Mamy w drużynie zawodników, którzy zdobywali tytuły w Polsce czy za granicą. Mamy doświadczonych zawodników, z jakością i po prostu stać nas na to, żeby być wysoko.



