Letnie zgrupowanie w Austrii

Czwartek, 27 kwietnia 2023 r. 19:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Podobnie jak w latach ubiegłych, piłkarze Legii Warszawa będą się przygotowywać do rundy jesiennej w Austrii. 27 maja odbędzie się ostatni mecz sezonu 2022/23, w którym stołeczny zespół podejmie na własnym stadionie Śląsk Wrocław. Po nim piłkarze dostaną urlopy, które potrwają do 17 czerwca.



Po odpoczynku legioniści przez tydzień będą się przygotowywać w Legia Training Center, a następnie 26 czerwca wyjadą na 10-dniowe zgrupowanie do Austrii. Tym razem odbędzie się ono w Tyrolu, w miejscowości położonej niedaleko Innsbrucka. Po powrocie rozegrany zostanie mecz sparingowy przy Łazienkowskiej, podczas którego zaprezentowane zostaną nowe domowe koszulki.



Przed startem sezonu zaplanowane jest również spotkanie o Superpuchar Polski, które odbędzie się na stadionie mistrza Polski. Rozgrywki Ekstraklasy w nowym sezonie rozpoczną się 23 lipca, natomiast 27 lipca Legia rozegra pierwszy mecz w europejskich pucharach.