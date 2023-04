Odbiór biletów na finał Pucharu Polski

Legia Warszawa otrzymała dzisiaj z PZPN bilety na mecz finałowy Pucharu Polski, który można było kupić za pośrednictwem naszego systemu sprzedażowego. Osoby, które dokonały zakupu biletu lub biletu z koszulką przez stronę bilety.legia.com mogą odbierać bilety w Punkcie Obsługi Klienta na stadionie przy Łazienkowskiej 3 w następujących terminach. 28.04 (piątek) w godz. 12:30 – 21:00 w POK 29.04 (sobota) w godz. 10:00 – 20:00 w POK 30.04 (niedziela) w godz. 10:00 – 20:00 w POK 02.05 (wtorek) od godz. 8:00 w specjalnym kontenerze przy bramie nr 2 na Stadionie Narodowym Zachęcamy do odbioru biletów i koszulek w POK w terminach 27-30.04. Odbiór w dniu meczu może być mocno utrudniony. Osoby, które chciałyby upoważnić osobę trzecią do odbioru swojego biletu lub biletu z koszulką proszone są o wypełnienie oświadczenia, które jest dostępne tutaj Przekazanie pracownikowi POK nr sektora oraz nr krzesełka, na które został zakupiony bilet, w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy proces wydawania biletów.

1410 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Będzie ciężko - rząd MN, miejsce MN ;) odpowiedz

Phoenix(L)k - 53 minuty temu, *.centertel.pl @1410:

I to właśnie masz podać w kasie...



Coś czuję, że będzie w cholerę osób na to jedno miejsce...;D odpowiedz

T75 - 2 godziny temu, *.171.7 "Przekazanie pracownikowi POK nr sektora oraz nr krzesełka, na które został zakupiony bilet"

Przecież miejsca są nienumerowane :) odpowiedz

