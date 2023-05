Wypożyczeni: Majchrzak strzela Juventusowi

Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 22:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

Joel Abu Hanna jest coraz bliżej spadku z Lechią Gdańsk. Tym razem wypożyczony z Legii obrońca wystąpił w przegranym 0-4 meczu z Rakowem Częstochowa. Rękę do możliwego spadku Śląska Wrocław przyłożył również Gabriel Kobylak, który zachował czyste konto w wygranym spotkaniu Radomiaka. Derby Rzeszowa odbyły się bez czynnego udział Nikodema Niskiego i Ramila Mustafajewa. Natomiast Jordan Majchrzak trafił do siatki w przegranym spotkaniu z Juventusem Primavera.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 90. minuty wygranym 2-1 meczu z Koroną Kielce

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - do 80. minuty w wygranym 1-0 meczu z KKS Kalisz

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 68. minuty w przegranym 0-4 meczu z Rakowem Częstochowa

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 3-0 meczu z Lechem II Poznań

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu ze Śląskiem Wrocław

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 77. minuty w przegranym 1-2 meczu z Juventusem Primavera. Strzelec bramki w 37. minucie spotkania na 1-1.

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - nie grał w wygranym 2-1 meczu z Resovią Rzeszów

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Rzeszów

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z GKS Tychy

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 75. minuty w wygranym 2-1 meczu z Górnikiem Łęczna