W pierwszej połowie meczu z Wisłą Płock żółtą kartką napomniany został Rafał Augustyniak . Jest to jego czwarty kartonik w obecnym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł zagrać w kolejnym ligowym spotkaniu Legii. 7 maja "Wojskowi" zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

axlrose - 1 godzinę temu, *.orange.pl Uch dostało się chłopinie je...w od ,znafców, futbolu jak do Legii przychodził. A teraz proszę, podpora defensywy.

I co kurde? odpowiedz

napewno? - 2 godziny temu, *.protonet.pl Nawet komentatorzy w c+ mówili, że kartki nie powinno być, więc może klub powinien się odwołać od niej... Być może przyniesie to pozytywny efekt. odpowiedz

