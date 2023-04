Stoica rywalem Wrzoska na Narodowym

Arkadiusz Wrzosek poznał rywala, z którym zmierzy się na gali KSW "Colosseum II", która 3 czerwca odbędzie się na stadionie Narodowym. Rywalem legionisty będzie Rumun, Bogdan Stoica. Stoica to uznany kick-bokser, dla którego walka z Wrzoskiem będzie debiutem w klatce MMA. 33-latek słynie z ataków nożnych, głównie kolan i wysokich kopnięć. Na ringach kick-bokserskich wygrał 57 pojedynków, z których 40 zakończył przed czasem. Ostatni pojedynek w marcu tego roku zakończył spektakularnym latającym kolanem. Dla Arka Wrzoska będzie to trzecia walka MMA - ta odbędzie się w dniu jego urodzin, a za sobą będzie miał tysiące kibiców Legii. Wiadomo już, że Arek będzie mógł liczyć na najliczniejszą grupę kibiców jaka kiedykolwiek pojawiła się na zawodach KSW. Bilety na galę KSW z udziałem Arka Wrzoska kupować można tutaj .

