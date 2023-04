Mladenović: Fajnie jest wygrać przed finałem

- Poczułem, że potrzebuję troszkę przerwy, żeby się zregenerować odpowiednio na finał Pucharu Polski. Dlatego też rozpocząłem mecz na ławce rezerwowych. Nie wiadomo czy we wtorek zagramy 90, czy 120 minut. To może być taki finał sezonu dla nas. Myślę, że zrobiliśmy dużo fajnej roboty - powiedział po meczu z Wisłą Płock Filip Mladenović. - Z boiska też mi się wydawało, że Wisła nie była w stanie nam dziś zagrozić. Mogliśmy strzelić jeszcze kilka bramek, ale mamy 2-0 i jest ok. Jesteśmy dobrze przygotowani i to ważna wygrana przez finałem. Jako drużyna robimy cały czas duży progres, ale zawsze jest fajnie wygrać przed finałem Pucharu Polski, zwłaszcza w takiej atmosferze, z takimi kibicami. Mam nadzieję, że tak samo będzie we wtorek - dodał.