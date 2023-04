Muci: Byliśmy zdeterminowani

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 22:24 źródło: Legia Warszawa

- To był trudny, wyrównany mecz. Wisła Płock zagrała dobrze, ale my byliśmy bardzo zdeterminowani, by po tych meczach bez wygranej odnieść zwycięstwo przed własną publicznością. Do finału Pucharu Polski podejdziemy w dobrych humorach, a to było naszym celem - powiedział po meczu z Wisłą Płock strzelec jednej z bramek, Ernest Muci.



- Wisła ma w swoim składzie solidnych graczy, musieliśmy zagrać dobre spotkanie, by wygrać. Wszystkie drużyny grają przeciwko Legii agresywnie, jakby był to finał.



- Jestem gotowy na finał. Cieszę się, że dostałem dziś trochę minut i jestem zdrowy. Wszyscy nie możemy się doczekać i mam nadzieję, że wygramy.