Baku: Czekamy z niecierpliwością na wtorek

Piątek, 28 kwietnia 2023 r. 22:22 źródło: Legia Warszawa

- To było bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że w pierwszej połowie zdominowaliśmy rywala. Gdybyśmy strzelili drugiego gola, to na pewno byłoby łatwiej. W drugiej połowie również zaprezentowaliśmy się z dobrej strony i do ostatnich sekund dyktowaliśmy warunki - powiedział po meczu z Wisłą Płock Makana Baku.



- Przegraliśmy mecz w zeszłym tygodniu i nie wygraliśmy ligowej rywalizacji od trzech kolejek. Każdy z nas był zmotywowany, aby pewność siebie wróciła nam przed finałowym starciem z Rakowem. Teraz patrzymy w przyszłość i czekamy z niecierpliwością na wtorek - dodał.