Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Wtorek, 2 maja 2023 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Meczem z Zastalem Zielona Góra, koszykarze Legii zakończą sezon zasadniczy 2022/23. Legioniści już wcześniej zapewnili sobie udział w play-off, ale od wyniku środowego meczu zależy, które miejsce zajmą przed decydującą fazą sezonu. Wygrana z Zastalem zapewni nam miejsce co najmniej czwarte. Z kolei zielonogórzanie potrzebują wygranej, by awansować do play-off, więc na pewno wyjdą na parkiet zdeterminowani, by jeszcze nie kończyć rozgrywek.



Zastal rywalizuje o miejsce ósme przede wszystkim z Czarnymi Słupsk - obecnie ma identyczny bilans punktowy, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań, co oznacza, że w przypadku porażki w Warszawie, ten utytułowany klub zakończy rozgrywki na miejscu dziewiątym. Jeśli Zastal zwycięży na Bemowie, musi liczyć jeszcze na porażkę Czarnych z Treflem. Legia z kolei skończy sezon zasadniczy na miejscu trzecim jeśli pokona Zastal, a Stal przegra we Włocławku. W przypadku naszej wygranej i jednoczesnego zwycięstwa "Stalówki" z Anwilem, legioniści skończą na miejscu czwartym. Porażka Legii, przy jednoczesnej wygranej Spójni ze Startem, oznaczać będzie spadek na piątą pozycję i brak przewagi parkietu w pierwszej rundzie play-off. Możliwych rozwiązań, również pod względem rywala naszej drużyny jest całkiem sporo, więc obecnie legioniści skupiają się tylko i wyłącznie na sobie i najbliższym czekającym ich meczu. W tym miejscu warto przypomnieć zeszłoroczne zakończenie sezonu zasadniczego, które zakończyliśmy porażką po trzech dogrywkach z Treflem Sopot, który wówczas nie awansował do czołowej ósemki - wynik ten oznaczał wydawało się najgorszy możliwy układ gier, a mianowicie rywalizację w I rundzie ze Stalą Ostrów, będącą zdecydowanym faworytem do obrony mistrzostwa. Jak doskonale pamiętamy, Legia zaskoczyła wszystkich ekspertów i wygrała tę rywalizację 3:0.







Bardzo krótki czas pomiędzy meczem ostatniej kolejki sezonu zasadniczego i pierwszym meczem play-off, oznaczać musi odpowiednie rotowanie siłami poszczególnych graczy, by ci mieli siły na trudy rywalizacji w najważniejszym etapie rozgrywek.



Legia w ostatniej serii spotkań przerwała serię ośmiu kolejnych wygranych, przegrywając po bardzo zaciętym spotkaniu w Ostrowie Wielkopolskim różnicą trzech punktów. Mimo porażki, mecz ten potwierdził wysoką dyspozycję naszej drużyny - przede wszystkim w ofensywie. Detale, w tym spora różnica w przewinieniach, zdecydowały o końcowym wyniku. Legioniści musieli sobie radzić bez Billiego Garretta, którego nie zobaczymy na parkiecie również w środowym meczu na Bemowie.



Zastal przegrywając dwa ostatnie mecze, mocno skomplikował sobie sytuację w tabeli. Po wygranych m.in. z Treflem (+9) i Spójnią (+19), podopieczni Oliviera Vidina mieli wszystko w swoich rękach, ale wyjazdowa porażka z Sokołem Łańcut (-12) i później ze Śląskiem (-18) sprawiły, że obecnie Zastal ma bardzo trudną sytuację na awans do play-off. Z pewnością spory wpływ na to miał uraz Przemysława Żołnierewicza, którego zabrakło na parkiecie w dwóch ostatnich spotkaniach, i którego występ również przeciwko Legii stoi pod znakiem zapytania.







Zastal mimo trudnej sytuacji finansowej, zdołał w tym sezonie zbudować naprawdę dobry i zbilansowany skład. Oprócz wspomnianego "Żołnierza", który jest największym walczakiem w drużynie, a zarazem jej najlepszym strzelcem (15.6 pkt., 3.5 zb., 4.5 as.), bardzo ważną rolę odgrywa Alen Hadzibegovic. Podkoszowy z Czarnogóry gra bardzo równo, w większości meczów notując dwucyfrową zdobycz punktową, a średnio na swoim koncie zapisuje 15 pkt. oraz 7.9 zbiórki. Największym jego mankamentem jest słaba skuteczność z linii rzutów wolnych (61.4%), a to drugi zawodnik zielonogórskiego zespołu pod względem wymuszanych przewinień (4.6 na mecz). Grę Zastalu prowadzi Bryce Alford (13.5 pkt., 3.7 as.), a na pozycjach 2-3 bardzo dobrze spisuje się Dusan Kutlesic (śr. 10.9 pkt. i 3.9 as.), z tym, że podobnie jak Hadzibegovic, słabo rzuca wolne (61.1%). Na pozycji numer 4 występuje kolejny Serb, Aleksandar Zecevic (śr. 9.8 pkt. i 4.7 zb.).



Mniejszą rolę niż wydawało się przed sezonem pełni obwodowy Kareem Brewton. Mogący grać na pozycjach 1-2 zawodnik gra ok. 18,5 minuty i zdobywa średnio 5.7 pkt. Większe role w zespole odgrywają dobrze znany z występów w Legii - Sebastian Kowalczyk (śr. 7.5 pkt., 3.9 as. i aż 48.1% za 3), Szymon Wójcik (śr. 8.0 pkt. i 42.6% za 3) oraz Jan Wójcik (śr. 5.4 pkt. i 3.6 zb.). Uzupełnienie składu stanowi niespełna 21-letni Michał Pluta (śr. 2.8 pkt., 44.4% za 3).



W tym sezonie legioniści pokonali Zastal w Zielonej Górze 106:90, przerywając wieloletnię serię bez wygranej na ich parkiecie. Od powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej Legia, nie licząc wspomnianego styczniowego spotkania, ani razu nie wygrała z zespołem z Zielonej Góry, ponosząc 11 kolejnych porażek. Dwa ostatnie mecze obu drużyn w hali na Bemowie rozstrzygały się dopiero po dogrywce. Czy równie emocjonującego spotkania doświadczymy w najbliższą środę?



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30, podobnie jak wszystkie mecze 30. kolejki EBL. Bilety nabywać można na eBilet.pl - radzimy się spieszyć, bowiem spodziewamy się kompletu publiczności. W przerwie spotkania odbędzie się kolejna edycja Koszykarskiej Kumulacji LOTTO - tym razem do wygrania będzie aż 8 tysięcy złotych. Zapraszamy na Bemowo! Osoby, które nie będą miały takiej możliwości, zachęcamy do śledzenia przebiegu meczu na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,5 / 80,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 270 (20,8), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 375 (śr. 15,0), Aric Holman 147 (14,7), Geoffrey Groselle 252 (10,1).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87).



Ostatnie mecze obu drużyn:

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 16-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,5 / 84,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,7%



Skład: Bryce Alford, Kareem Brewton, Jakub Kunc (rozgrywający), Sebastian Kowalczyk, Dusan Kutlesic, Michał Pluta (rzucający), Przemysław Żołnierewicz, Jan Wójcik, Szymon Wójcik, Radosław Trubacz, Jan Góreńczyk (skrzydłowi), Alen Hadzibegovic, Aleksandar Zecevic, Tobiasz Dydak, Piotr Jagiełowicz (środkowi)

trener: Oliver Vidin, as. Wojciech Walich



Przewidywana wyjściowa piątka: Sebastian Kowalczyk, Bryce Alford, Kareem Brewton, Aleksandar Zecevic, Alen Hadzibegovic.



Najwięcej punktów: Alen Hadzibegovic 406 (śr. 15,0), Przemysław Żołnierewicz 389 (15,6), Bryce Alford 338 (13,5), Dusan Kutlesic 316 (10,9).



Ostatnie wyniki: Anwil (w, 82:61), King (w, 69:64), Czarni (d, 85:93), Twarde Pierniki (w, 72:89), MKS (d, 94:90), Start (d, 96:67), Astoria (w, 73:91), GTK (w, 88:94), Trefl (d, 83:99), Arka (w, 78:90), Stal (w, 88:72), Spójnia (w, 82:77), Sokół (d, 81:72), Śląsk (w, 85:78), Legia (d, 90:106), Anwil (d, 88:84), King (d, 78:79), Czarni (w, 64:66), Twarde Pierniki (d, 98:88), MKS (w, 88:108), Start (w, 76:83), Astoria (d, 98:105), GTK (d, 100:89), Trefl (w, 81:90), Arka (d, 97:87), Stal (d, 87:97), Spójnia (d, 101:82), Sokółw (w, 86:74), Śląsk (d, 67:85).

ENBL: BC Kalev (w, 69:74), BC Budivelnyk (w, 74:63), Sigal Prisztina (d, 75:89), Start (d, 94:88), TalTech (w, 85:104), Siauliai (w, 73:78), Stal Ostrów (d, 97:94), Stal Ostrów (w, 101:80).



Termin meczu: środa, 3 maja 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV



