Plus miesiąca

Plus kwietnia: Rafał Augustyniak

Wtorek, 2 maja 2023 r. 10:54 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W kwietniu legioniści rozegrali sześć meczów - jeden w Pucharze Polski z KKS Kalisz (1-0) i pięć w Ekstraklasie, z: Rakowem Częstochowa (3-1), Miedzią Legnica (2-2), Lechem Poznań (2-2), Wartą Poznań (0-1) i Wisłą Płock (2-0). Najwięcej plusów w tym miesiącu zgromadził Rafał Augustyniak. Gratulację!



Pozytywnie oceniony w każdym z sześciu spotkań został Augustyniak. Jego forma na pozycji stopera była wielką niewiadomą, gdyż jest to zawodnik, który w przeszłości rywalizował przede wszystkim w linii pomocy. Okazało się, że 29-latek świetnie radzi sobie w bliżej własnej bramki. Bije od niego pewność siebie oraz spokój. Jednego plusa mniej otrzymał Yuri Ribeiro. Widać, że Portugalczyk świetnie przepracował zimowy okres przygotowawczy, bo nauczył się grać w obronie. Rzadko popełnia błędy, a dodatkowo bardzo chętnie wspiera Legię w ofensywie. Jest ważnym punktem zespołu, a przecież wcześniej widać było w jego grze niepewność. Na trzecim miejscu z czterema pozytywnymi ocenami znalazł się Josue. W kwietniu kapitan Legii strzelił trzy gole, a każdego ze stałych fragmentów gry. Szczególnie trafienie z rzutu wolnego warto docenić, gdyż kibice długo czekali na gola ze stojącej piłki zza pola karnego. Wiemy, co potrafi w środku pola, a w tym miesiącu świetnie mu to wychodziło.



Najniżej w klasyfikacji znalazł się Carlitos, który zgromadził cztery minusy. Negatywnie oceniony nie został jedynie za rywalizację z Rakowem Częstochowa i KKS Kalisz, gdyż spędził na murawie niewiele minut. Hiszpan jest zdecydowanie bez formy. Nie może się przełamać. Sporym negatywnym zaskoczeniem jest niska pozycja Maika Nawrockiego, który jeszcze do niedawna był uznawany za jednego z najlepszych stoperów Ekstraklasy. Młody obrońca otrzymał w kwietniu aż dwa minusy. Popełniał błędy i często niedokładnie podawał, przez co rywale mieli więcej okazji.



Pełna klasyfikacja:

Rafał Augustyniak - 6

Yuri Ribeiro - 5

Josue - 4

Jurgen Celhaka - 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Cezary Miszta - 1

Patryk Sokołowski - 1

Igor Strzałek - 1

Bartosz Slisz - 3 / 3

Makana Baku - 1 / 1

Dominik Hładun - 1 / 1

Maciej Rosołek - 1 / 1

Kacper Tobiasz - 1 / 1

Ernest Muci - 2 / 2

Paweł Wszołek - 2 / 3

Filip Mladenović - 2 / 3

Tomas Pekhart - 1 / 2

Bartosz Kapustka - 1 / 3

Maik Nawrocki - 2

Carlitos - 4