Punkty po meczu z Wisłą Płock

Niedziela, 30 kwietnia 2023 r. 10:11 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trzy punkty; oszczędzanie sił; pewna defensywa; SFG; szansa Baku i Carlitosa; pozytywny Çelhaka; Kapi, co jest?; czas porozmawiać o Mucim - to najważniejsze punkty po piątkowym spotkaniu między Legią Warszawa a Wisłą Płock, w którym legioniści wygrali 2-0.



1. Trzy punkty

Po ubiegłotygodniowej porażce z Wartą Poznań i ze świadomością, że we wtorek czeka nas mecz sezonu, niezbyt wielu spodziewało się tego, że Legia odniesie pewne i spokojne zwycięstwo nad Wisłą Płock. Na szczęście stało się inaczej i podopieczni trenera Kosty Runjaicia wywalczyli trzy punkty i pozostają niepokonani na własnym boisku. Do końca sezonu w domu zagramy jeszcze z Jagiellonią Białystok oraz Śląskiem Wrocław, a do tej pory bilans domowy wynosi 10 wygranych i 4 remisy, przy bilansie bramkowym 30-15. Jest duża szansa, by dociągnąć tę serię do samego końca.