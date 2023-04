Komunikat NS

Przemarsz na Narodowy!

Niedziela, 30 kwietnia 2023 r. 11:06 Redakcja

SKLW zaprasza wszystkich wybierających się 2 maja na finał Pucharu Polski Legia Warszawa – Raków Częstochowa na przemarsz spod stadionu Legii pod stadion Narodowy. Zbiórka o godzinie 12:00. Wymarsz o 12:30.



Przemarsz jest legalny i zarejestrowany. Zgodnie z ustawą o zgromadzeniach musimy Was poinformować, że zabronione jest używanie materiałów pirotechnicznych oraz spożywanie alkoholu. Pamiętajcie, że to jest nasze Miasto, więc nie śmiecimy i nie demolujemy miejskiej infrastruktury. Słuchamy komunikatów wydawanych przez organizatorów.



Po puchar Legio marsz!





SONDA Kto zdobędzie Puchar Polski 2022/2023? Legia Warszawa Raków Częstochowa





KOMUNIKAT NIEZNANYCH SPRAWCÓW



Drodzy Kibice! Finał Pucharu Polski!

Jak coś zawiera w sobie słowo "finał", to od razu wiadomo, że jest poważnie.

Coś jak "The Final Countdown"

z tą melodyjka tururururur.

Wiecie o co chodzi.

No, więc finał. Zatem chwila powagi, bo jest klika bardzo ważnych kwestii.

Zdajecie sobie na pewno sprawę, że chętnych aby wspierać Legię Warszawa w najbliższy wtorek na Narodowym jest znacznie więcej niż biletów jakie mieliśmy do dyspozycji. Wiecie co to znaczy? Jeśli idziecie na narodowy, to jesteście tego dnia reprezentacją całej Legii Warszawa. Waszym obowiązkiem jest dać z siebie absolutnie wszystko. Za nasz Klub, za siebie i za każdego, kto tylko sercem będzie tego dnia na stadionie.

Idziemy po swoje. Razem. Trybuny i boisko.



Gramy u siebie w mieście. Mamy zrobić tam Kanadę, jakiej jeszcze ten stadion nie widział. Mamy razem zdobyć puchar i wyjść ze stadionu z uśmiechem na ryju, wielkim jak brzuch wuja Stefana, który je tylko ciasto drożdżowe ze smalcem. Wszyscy, ale to absolutnie wszyscy kibice Legii, niezależnie na którą trybunę macie bilet-widzimy się na pochodzie. Lekko pusta Warszawa, słoneczko świeci i tysiące legionistów lecących sobie mostem zerka na stadion Narodowy, który za parę godzin odleci, zrobi salto i wróci. Piękna perspektywa. DLATEGO WSZYSCY WIDZIMY SIĘ O GODZINIE 12:00 POD STADIONEM LEGII I OKOŁO 12:30 RUSZAMY!



PAMIĘTAJCIE O SZALIKU I FINAŁOWEJ BIAŁEJ KOSZULCE!

I pamiętajcie o tym, że tego dnia najważniejsza jest Legia Warszawa. Prezentujcie poziom godny kibica Legii. Zdążycie uczcić to święto po meczu. Dlatego mówiąc wprost - zdążycie wypić 16 królewskich po meczu. Uszanujcie NaSzą pracę i słuchajcie komunikatów dotyczących oprawy. Od każdego z Was zależy, jak będzie wyglądał ten finał.



TO NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTO!

PUCHAR MA BYĆ NASZ!

JAAAAAAAZDA Z K...!