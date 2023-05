Tudor: Przyjechaliśmy zakończyć świetny sezon kolejnym sukcesem

- Do tematu Patryka Kuna podchodzimy jak profesjonaliści. Teraz jest u nas, a w następnym sezonie będzie w Legii. Oczywiście pojawiają się żarty, ale nic się między nami nie zmieniło. Gra jeszcze w naszym klubie i jest przygotowany na sto procent do każdego meczu, jakby w następnym sezonie dalej miał być z nami.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jutro jest święto Flagi, a nie pracy... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.