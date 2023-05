Josue: Jesteśmy gotowi wznieść trofeum

Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 17:35 Fumen, źródło: Legionisci.com

- Czeka nas finał Pucharu Polski, a nie rozgrywki ligowe. To są dwie różne sprawy. Pracowaliśmy ciężko, pokonaliśmy trudną drogę, żeby dojść do finału w naszym mieście. To wiele znaczy zarówno dla nas, dla piłkarzy, klubu, jak i dla kibiców. Czujemy ekscytację. Osobiście czuję się świetnie. Przed nami finał, czyli mecz z gatunku wszystko albo nic. Wiemy, że wszystko może się zdarzyć, ale jesteśmy gotowi, żeby dać z siebie wszystko i wznieść trofeum - mówi przed finałem Pucharu Polski kapitan Legii, Josue.









- Ivi Lopez? To jest mój rywal, ale nie patrzę na to kto jest lepszy, kto gorszy. Może nie jesteśmy przyjaciółmi, ale mamy dobrą relację, chociaż prywatnie się nie znamy. Zresztą jutro gramy z Rakowem i to będzie drużynowa rywalizacja, a nie indywidualna pomiędzy Ivi Lopezem a Josue. Wiem co mam zrobić i w jaki sposób, żeby pomóc drużynie w wygranej i on pewnie też doskonale wie, co ma robić.



- Oczywiście, jeśli wygramy to będę szczęśliwy, a jak nie, to będę wkurzony. Jednak wynik nie wpłynie na moją decyzję odnośnie pozostania w klubie. To decyzja moja i mojej rodziny. Powiedziałem w Canal+, że po finale się zdeklaruję czy zostaję, ale nie powiedziałem, czy będzie to dzień, tydzień, czy miesiąc po tym meczu. Musicie być cierpliwi.



- W głowie mam tylko zwycięstwo. Będzie pełny stadion, z czego ponad połowa kibiców będzie za nami. Nie myślę o kontrakcie, o czymkolwiek innym. Chcę zagrać z moją drużyną, zagrać na maksa i wygrać. To mnie napędza.



- Grałem w finałach w Portugalii, Turcji czy w Izraelu. Jako gracz Hapoelu Beer Szewa występowałem przy pustych trybunach z powodu pandemii koronawirusa. Jutro będzie pełny stadion, a to jest szalenie ważne. Kibice Legii są dodatkowym źródłem adrenaliny. To są rzeczy nie do opisania, nie potrafię wyjaśnić ich słowami. Jeśli się nie jest zawodnikiem tego klubu, to nie można tego doświadczyć. To trzeba poczuć będąc częścią klubu.