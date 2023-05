Kapustka: Wszyscy nie możemy się doczekać tego najważniejszego meczu

- Dziś jestem przedstawicielem Legii, a nie reprezentacji Polski. Mecze w kadrze to zupełnie inna historia. Mam dobre wspomnienia reprezentacyjne ze Stadionem Narodowym. Zagrałem tu trzy mecze, wszystkie wygrane i zdobyłem dwie bramki. Ale teraz skupiam się tylko na Legii, jutrzejszym meczu, a nie na wymiarze reprezentacyjnym. Cieszę się, że mogę jutro tu zagrać po tak długiej przerwie. Finał jest jedyną rzeczą, o której myślę. - Nie widziałem nigdy finału Pucharu Polski z trybun ani murawy. Wiem jednak, czego możemy się spodziewać po naszych fanach. Wiemy, jaką atmosferę robią na naszym stadionie, a tu będzie ich jeszcze więcej i na pewno przygotują coś specjalnego. Będzie tu na pewno świetna atmosfera.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.