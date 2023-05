Zapowiedź meczu

Piłkarskie święto

Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 21:38 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

We wtorek na Stadionie Narodowym będziemy świadkami piłkarskiego święta. W finale Pucharu Polski zmierzą się ze sobą lider i wicelider ligowej tabeli. Dla Legii będzie to już czwarty finał na Stadionie Narodowym - wszystkie do tej pory wygrała. Raków z kolei zwyciężył w dwóch ostatnich finałach.



KURSY NA LEGIA - RAKÓW

FORTUNA: 1 3.12 X 3.32 2 2.42



Do spotkania z Rakowem Legia przystąpi po ligowej wygranej z Wisłą Płock. Starcie z tym zespołem było dla "Wojskowych" próbą generalną przed wtorkowym meczem na Stadionie Narodowym. Z płocczanami legioniści zagrali dobrze, nie pozwalając przeciwnikom na zbyt wiele, a za największy minus można uznać niezbyt efektywną grę w ofensywie. Wisła skutecznie pozamykała swoim przeciwnikom różnorodne drogi do swojej bramki, przez co Legia zmuszona była grać atakiem pozycyjnym, co ostatecznie było dla niej sporym wyzwaniem. Długimi momentami można było odnieść również wrażenie, że w głowach graczy Legii siedzi zbliżający się finał Pucharu Polski i nawet podświadomie chcieli oszczędzać swoje siły właśnie na niego.









Na całe szczęście dosyć szybko udało się gospodarzom wyjść na prowadzenie za sprawą Josue, więc finalnie przez kolejne kilkadziesiąt minut grało się łatwiej, ze świadomością skromnego, ale mimo wszystko korzystnego wyniku. Warto wspomnieć o tym, który tego dnia ustalił końcowy rezultat. Ernest Muci wyrósł na czołową postać formacji ataku, której brak jest mocno odczuwalny - widać to było chociażby przeciwko Warcie Poznań. Albańczyk odnalazł wreszcie swoje miejsce na boisku i coraz lepiej odnajduje się w taktyce Kosty Runjaicia. Z całą pewnością i we wtorek to od jego postawy będzie zależała dyspozycja ofensywna Legii.



Bez osłabień



Wygląda na to, że przed finałem z Rakowem Runjaić nie będzie miał problemów z wybraniem najsilniejszej jedenastki. Wszyscy zawodnicy są zdrowi i przygotowani do rywalizacji o krajowe trofeum. Co prawda podczas ostatniego spotkania dosyć niebezpiecznie zrobiło się, kiedy na murawie po faulu upadł Tomas Pekhart, przez co musiała mu zostać udzielona pomoc medyczna, jednak ostatecznie Czech zszedł dopiero pod koniec i nie było to bezpośrednio spowodowane żadnym urazem. Spotkanie przeciwko Wiśle na ławce rezerwowych rozpoczął Filip Mladenović, przez co mógł odpocząć i lepiej przygotować się do finału. Przed szkoleniowcem Legii trudne zadanie, jeśli chodzi o wybór podstawowego bramkarza na wtorkowy mecz. Do tej pory w Pucharze Polski grywał Cezary Miszta, jednak aktualnie młody golkiper znajduje się dopiero na trzecim miejscu, patrząc na rywalizację o miano numeru jeden między słupkami stołecznego klubu. Za jego wystawieniem mogą jednak stanąć... przepisy. Miszta posiada status młodzieżowca, co może być ważną kartą przetargową w kontekście jego ewentualnego występu.





