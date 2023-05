Spotkanie Legia Warszawa - Raków Częstochowa, które odbędzie się we wtorek, 2 maja na stadionie Narodowym, będzie można obejrzeć na kanałach Polsat i Polsat Sport. Początek meczu o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - RAKÓW FORTUNA: 1 3.11 X 3.35 2 2.47

Rysio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bójcie się chamy,po Puchar Polski wracamy:) odpowiedz

Roman Sielce - 2 godziny temu, *.143.155 Masońska (symbol słońca w logo) telewizja polsat prowadzona przez TW Zembatego - nie oglądam tego meczu na tej stacji! odpowiedz

petarda - 4 godziny temu, *.tpnet.pl a gdzie nasza publiczna tv ? nie transmituje takiego wydarzenia

Powiślanin - 3 godziny temu, *.150.188 @Dickson Chotowski: przyganiał kocioł garnkowi odpowiedz

/// - 4 godziny temu, *.centertel.pl A co tu oglądać odpowiedz

1234 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @///: mecz?????? odpowiedz

