Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Raków Częstochowa przeprowadzi stacja Polsat i Polsat Sport. Początek meczu o godz 16:00.

Leśny Dziadek - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl Tobiasz za 10 melonów powinien odejść. odpowiedz

Dieter - 9 minut temu, *.96.102 Papszunowi sram do ryjca odpowiedz

Miki55 - 13 minut temu, *.chello.pl Przecież tan Tudor symulował że został kopnięty w ryj co absolutnie jest wykluczone w powtórce. Splątali się z Ribeiro nogami i trudni powiedzieć kto tu kogo faulował. Presja wytworzona przed meczem przez tę zarośniętą dziką świnię zrobiła swoje. Sędzia nie wytrzymał presji i pokazał czerwoną kartkę. Nie wiedziałem że Papszun jest taką mendą a Tudor już nie pierwszy raz stosuje padolino i nabiera sędziów. Papszun "miałaś hamie złoty róg ostał ci się jeno sznur. odpowiedz

Nayebany od rana - 19 minut temu, *.143.100 Popszun ty mendo niedomyto pff odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 20 minut temu, *.btcentralplus.com My gramy w 11 (kibice 11 tym zawodnikiem) ale niestety sRakow gra w 12. Lasyk, co ?? odpowiedz

(L)ychu - 9 minut temu, *.aster.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: chyba oddał im co zabrał w lidze hehe cwaniak większa kasa !! odpowiedz

(L)ychu - 23 minuty temu, *.aster.pl Zwyciężymy dziś charakterem i ambicją . Mam taką nadzieję odpowiedz

matus007 - 25 minut temu, *.orange.pl Jasna góra zrobiła przelew haha odpowiedz

(L)ychu - 12 minut temu, *.aster.pl @matus007: jaki przelew przecież oni nie mobilni hehe nawet na boisku odpowiedz

Eloo - 28 minut temu, *.centertel.pl Dajcie linka odpowiedz

Heniek - 30 minut temu, *.inetia.pl Sędzia parówa . odpowiedz

Buk - 36 minut temu, *.jmdi.pl Spokojnie Legia wygra puchar

Raków dostał mistrzostwo odpowiedz

Tadeusz - 44 minuty temu, *.orange.pl O co Wam chodzi z tym Papszunem? Nie rozumiem. odpowiedz

L - 41 minut temu, *.plus.pl @Tadeusz: jak to o co typowa Polskość wychodzi typowi coś wychodzi jest niezły w swoim fachu zaczyna mieć wymagania i co poniektórym dupska pękają w szwach bo innemu się udalo w życiu odpowiedz

Tadeusz - 34 minuty temu, *.orange.pl @L: masz coś do Polskości? Wypad za granicę, jak ci tam lepiej. odpowiedz

Joker - 31 minut temu, *.chello.pl @L: Kompleksiki wychodzą ojkofobie. Co ty tu robisz? Chyba ci się strony pomyliły. GW-no z Czerskiej to nie ten adres. odpowiedz

Jerry - 46 minut temu, *.orange.pl Skąd raków ma tylu kibiców? OlO odpowiedz

(L)ychu - 4 minuty temu, *.aster.pl @Jerry: dobre pytanie . Ja pamietam jak w 1995 roku przyjechali na mecz 1500 Legii na Łazienkowską to ich na trybumie od Łazienkowskiej było ich koło 30 wtedy hehe odpowiedz

grzesiek - 52 minuty temu, *.centertel.pl vukovic nigdy nie wystawial tego ribeiro odpowiedz

Hiszpan - 52 minuty temu, *.ncs2012.pl Papszun Ty qwo zdradziecka odpowiedz

grzesiek - 52 minuty temu, *.centertel.pl Vuković nigdy nie wystawiał tego ribeira odpowiedz

jo - 59 minut temu, *.plus.pl Miałem kiedyś szacunek dla Papszuna ale obrósł w pirka i zachowuje się jak parówa wielkopolska. odpowiedz

(L)ychu - 45 minut temu, *.aster.pl @jo: Papszun ma na celu dublet więc tak cwaniaczy odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl 3 raz sam na sam wychodzi - obrona cyrk - zwolic runjaicia po sezonie. odpowiedz

Olek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Za mało raców. odpowiedz

woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl Przynajmniej nie trzeba już tego oglądać. Na spacerek myk. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.aster.pl @woot: to idż na spacer sezonowcu !! odpowiedz

Kibic - 57 minut temu, *.84.166 @woot: na spacer marsz!!! odpowiedz

Woot - 56 minut temu, *.orange.pl @(L)ychu: poszłem odpowiedz

Setter - 49 minut temu, *.aster.pl @Kibic:

czy poszedłem odpowiedz

KLanik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Właśnie bramkarz wyjaśnił. Legia gola! Na nich! Dlaczego brazylijczyk nie zdążył i złapał czerwień? odpowiedz

Setter - 56 minut temu, *.aster.pl @KLanik:

chyba Portugalczyk odpowiedz

KLanik - 46 minut temu, *.chello.pl @Setter: faktycznie portugalec. odpowiedz

Grouper - 1 godzinę temu, *.aster.pl faceta w ogóle nie dotknął; można wyłączyć TV, szkoda zdrowia odpowiedz

sceptyk - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Faul raczej był. Ale czy to nie powinna być żółta kartka? Nie powinno się karać dwukrotnie, jakoś tak to kiedyś było. odpowiedz

f - 12 minut temu, *.orange.pl @sceptyk: to tylko w polu karnym odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl runjaic sie chyba urodzil w piatek 13 takie ma szczescie... zwolnic go bo on jest pechowy. Z nim sie nie da wygrac nic.



Faulu tam absolutnie nie bylo gosc sie przewrocil sam o noi portugalczyka i przyaktorzyl. odpowiedz

Badylu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trzeba było go już zostawić może by się spalił i nie strzelił.Szkoda meczu.4 minuta i już w 10.Błąd ustawienia obrony odpowiedz

kam - 1 godzinę temu, *.telecomitalia.it poproszę o link odpowiedz

Badylu - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie było intencji faulu kurcze odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Dlaczego Hladun nie w bramce ? odpowiedz

Mordy!! - 1 godzinę temu, *.. Link prośba!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k.... Tak jak na Łazienkowskiej 3. Jazda LEGIA po zwycięstwo i puchar!!! Dawać na pełnej!!! Czekamy na puchar i zwycięstwo LEGIA WARSZAWA!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.47.41 nie uważam że Miszta to jest jakiś wybitny bramkarz a wręcz przeciwnie,no ale jednak jak bronił całe puchary to powinien wystąpić tez w finale bo to on na ten finał zapracował a teraz Tobiasz śmietankę spije a po drugie nie robi sie takich akcji bo to zapesza zawsze i wcale bym się nie zdziwił jakby Tobiaszowi dzisiaj nic nie wychodziło,obym się mylił odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @WdW:

Też nie jestem fanem Miszty ale pełna zgoda, powinien bronić do końca. odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.35.80 @WdW: Mnie Miszta nie do końca przekonuje, ale nie w tym rzecz. Tobiasza chcą wytransferować. A nie da się sprzedać piłkarza sadzając go na ławce. Ot, cała tajemnica obsady bramki na finał odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Hładun

Nawrocki ... Jędrzejczyk ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Augustyniak ... Muci

Josue

Rosołek ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

2 : 1 odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.myvzw.com Nie dziala relacja odpowiedz

