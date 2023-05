We wtorek, 2 maja Legia wygrała po rzutach karnych Rakowem w finale Pucharu Polski 2022/23! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z finału. Kolejne fotki już wkrótce! Fotoreportaż z meczu - 288 zdjęć Mishki i Woytka Fotoreportaż z meczu - 97 zdjęć Kamila Marciniaka

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Nostalgia - 10 godzin temu, *.centertel.pl Fotorelacja jak w 2004 :) odpowiedz

T75 - 12 godzin temu, *.stansat.pl Coś tam, coś tam PZPN! Szkoda, że zostaliśmy potraktowani jak bydło. 1,5 godziny pod bramą. A wśród nas osoby starsze dzieci.

Ale najważniejsze że PUCHAR JEST NASZ ! odpowiedz

L - 12 godzin temu, *.aster.pl @T75: a to wszystko po to zebys tupnal na tych przestraszonych stewardow i ani ci nie sprawdzili biletu ani cie nie przeszukali. Jak zwykle pzpn bez wyobrazni. odpowiedz

E - 13 godzin temu, *.vectranet.pl Jak na takich paralityków , to i tak sukces zdobycie PP i drugie miejsce w lidze…

(L) odpowiedz

Jimmy L - 14 godzin temu, *.telefonica.de Czuje radosc i szczescie. Wiecej nie przychodzi mi na mysl. odpowiedz

Arek - 12 godzin temu, *.tpnet.pl @Jimmy L: a ja mam tak samo jak Ty. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.