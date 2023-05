Pekhart: Wykorzystaliśmy to, co mogliśmy

Wtorek, 2 maja 2023 r. 22:13 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Od początku ten mecz poukładał się tak, że było nam bardzo trudno. Z przodu tylko biegaliśmy. Oni nie strzelili bramki przez 120 minut i to był ich błąd. W końcu wykorzystaliśmy to, co mogliśmy, czyli rzuty karne, które są loterią. To zwycięstwo smakuje bardzo dobrze - powiedział po zwycięskim finale Pucharu Polski Tomas Pekhart.









- Nie wiem, co narozrabiał Filip Mladenović. Trochę słyszałem, ale to już było po gwizdku, po końcu meczu i nie wiem co się działo. W szatni skupialiśmy się na czymś innym. Trochę tam poświętowaliśmy, ale na większe świętowanie na pewno przyjdzie jeszcze czas.