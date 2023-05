Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Piątek, 5 maja 2023 r. 17:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za finałowy mecz Pucharu Polski otrzymał Kacper Tobiasz. Występ bramkarza Legii oceniliście na 5,7 w skali 1-6. Większość pozostałych zawodników także uzyskała dobre noty, a najniższa trafiła do Yuriego Ribeiro, który szybko musiał opuścić plac gry. W sumie oceniało 1273 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,1.









Tobiasz 5,7

Augustyniak 5,2

Jędrzejczyk 4,8

Slisz 4,5

Wszołek 4,4

Nawrocki 4,3

Josue 4,2

Mladenović 4,1

Kapustka 4,1

Sokołowski 4,0

Rosołek 3,8

Celhaka 3,7

Muci 3,6

Pekhart 3,6

Baku 3,5

Yuri Ribeiro 2,3