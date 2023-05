Legijne graffiti w sektorze rodzinnym (287)

Przy okazji dzisiejszego meczu z Jagiellonią, kibice z sektora rodzinnego będą mieli okazję podziwiać nowe graffiti, które zdobi ściany na promenadzie. Jeszcze lepiej eksponowane, najnowsze prace będą przy okazji Dnia Łazienkowskiej, który na naszym stadionie organizowany będzie w niedzielę, 28 maja - dzień po ostatnim meczu obecnego sezonu. Poniżej prezentujemy pięć nowopowstałych graffiti, dedykowanych najmłodszym bywalcom naszego stadionu, które przygotował Furiat . W pracach można znaleźć odniesienia do legijnej historii, wielosekcyjności, kibicowskich zasad oraz legijnych szkółek, w których młodzi legioniści mogą się rozwijać sportowo.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

WLKP (L) - 37 minut temu, *.sisq.pl świetna robota! teraz na wschodniej odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.