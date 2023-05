Raków faworytem finału. Promocja specjalna Fortuny

W tym roku już raz Legia Warszawa ograła Raków Częstochowa, choć nie była faworytem. We wtorek stanie przed szansą na powtórkę, bo ponownie to częstochowianie według bukmacherów Fortuny są faworytem do sięgnięcia po puchar. Kurs na wygraną Rakowa wynosi 2,35, a na zwycięstwo Legii 3,15.



KURSY NA LEGIA - RAKÓW

FORTUNA: 1 3.12 X 3.32 2 2.42



Równo miesiąc temu na stadionie przy Łazienkowskiej zespół Kosty Runjaicia nie dał szans liderowi Ekstraklasy i wygrał 3-1. Teraz podopieczni Marka Papszuna na pewno będą zdeterminowani, by pokazać że w tym sezonie są najlepszą drużyną w kraju. To dobra okazja, by kolejny raz utrzeć im nosa.



Wyniki ostatnich meczów Legii z Rakowem:

01.04.2023 - Legia 3-1 Raków

11.09.2022 - Raków 4-0 Legia

06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (PP)

19.03.2022 - Raków 1-1 Legia

25.09.2021 - Legia 2-3 Raków

17.07.2021 - Legia 1-1 (k. 3-4) Raków (SPP)

06.02.2021 - Legia 2-0 Raków



