Młodzież: mecze weekendowe

W sobotę juniorzy starsi pokonali we Wronkach 2-0 liderującego Lecha Poznań U19, zaś zespół U17 zremisował 3-3 z Podlasiem w Białej Podlaskiej, tracąc gola w doliczonym czasie , z karnego. Wciąż jednak utrzymuje 12 "oczek" przewagi nad Jagiellonią. Z uwagi na "majówkę", w czasie której MZPN nie wyznaczał terminów ligowych, weekend rozpoczął się dla pozostałych legionistów znacznie wcześniej i wiele meczów rozegrano awansem. Legia U16 wygrała 4-0 z Radomiakiem. W CLJ U15 Legia wygrała 4-1 z Jagiellonią i zajmuje pozycję wicelidera. Zespół U15 LSS pokonał 5-1 Walecznych Olszewo-Borki. Legia U14 wygrała 2-0 z Varsovią.



CLJ U19 (2004/5 i młodsi): Lech Poznań 0-2 (0-0) Legia Warszawa

Gole:

0-1 68 min. Jakub Adkonis (as. Maddox Sobociński)

0-2 79 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Knera)



Od 26' Lech grał w 10 po bezpośredniej czerwonej kartce dla Igora Brzyskiego



Legia: Jakub Murawski – Kacper Potulski [07] Ż, Szymon Bednarz Ż, Jakub Okusami – Franciszek Saganowski [06]Ż, Jakub Adkonis [07]Ż, Filip Rejczyk [06](60' Kacper Knera Ż), Maciej Bochniak [06](60' Viktor Karolak [06]) – Maddox Sobociński (74' Cyprian Pchełka [06]), Maksymilian Stangret (82' Tomasz Rojkowski [06]), Kacper Bogusiewicz [06](84' Bartosz Mikołajczyk)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U16: Legia 4-0 (3-0) Radomiak Radom '07

Gole:

1-0 3 min. Alex Cetnar (as. Konrad Kraska)

2-0 5 min. Dawid Nos (as. Mikołaj Kotarba)

3-0 39 min. Konrad Kraska (as.Adrian Gilant)

4-0 85 min. Adrian Gilant b.a. (dobitka strzału Piotra Bzduchy po podaniu Wasiaka-Libiszowskiego)



Strzały (celne)[30-90']: Legia 20 (11) - Radomiak 6 (3)



Legia: Konrad Kassyanowicz (46' Jan Bienduga [08]) - Mikołaj Kotarba, Antoni Wasiak-Libiszowski, Szymon Chojecki, Jakub Openchowski - Jan Leszczyński, Marcel Kiełbasiński [08], Adrian Gilant - Alex Cetnar, Dawid Nos (71' Jakub Oremczuk [08]), Konrad Kraska (82' Piotr Bzducha). Rezerwa: Mikołaj Jasiński.

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor.



CLJ U15: Legia 4-1 (3-1) Jagiellonia Białystok SSA '08

Gole:

1-0 15 min. Jan Musiałek (as. Juliusz Rafalski)

2-0 18 min. Bartosz Czarkowski (as. Juliusz Rafalski)

3-0 30 min. Juliusz Rafalski (as. Bartosz Czarkowski)

3-1 33 min. Patryk Łukasiewicz

4-1 80 min. Igor Mirowski (as. Tomasz Babiloński)



Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09] Ż (77' Bartosz Lesiuk), Maksymilian Dołowy, Igor Mirowski, Jan Musiałek - Jakub Sito, Kacper Borowiec (58' Pascal Mozie), Bartosz Czarkowski (66' Daniel Wyrozumski) - Juliusz Rafalski (77' Tomasz Babiloński), Maksymilian Sterniczuk, Filip Micyk (50' Szymon Piasta [09]). Rezerwa: Kacper Morawiec, Marcel Grzejda.

Trener: Rafał Klimkowski, Mateusz Gut



I liga maz. U15 (2008 i mł.): AP Waleczni Olszewo-Borki 1-5(0-3) Legia Soccer Schools U15.

Gole dla LSS: Kacper Krajewski 3, Norbert Augustyniak i Adam Tołwiński.



Legia LSS: Dominik Sawczuk - Adam Kulicki, Nikodem Skibiński (75' Patryk Ciborowski), Kacper Jasiński (41' Aleksander Dworski [09]), Oskar Kurc (55' Fabian Radziński) - Kacper Krajewski, Kuba Kuciński (65' Adam Tołwiński), Norbert Augustyniak (70' Oskar Kurc), Patryk Ciborowski (55' ALeksy Skonecki), Adam Tołwiński (55' Jakub Rzępołuch) - Jakub Drzazga ŻCZ (60 min.)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14 [2009 i mł.]: UKS Varsovia 0-2(0-1) Legia U14

Gole:

0-1 37 min. Fabian Mazur (as. Jakub Juszczak)

0-2 48 min. Tymon Płoszka (as. Szymon Piasta)



Strzały [celne](30-80'): Varsovia 12(7) - Legia 9(5).



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Kaniewski Ż, Olivier Pruszyński [10], Jan Rodak, Jakub Juszczak, Mateusz Pawłowski [10], Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Szymopn Piasta, Fabian Mazur, Mateusz Strzelecki, Tymon Płoszka [10], Kacper Jaczewski [10], Jan Pietrzak (br)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U12 - Escola II Varsovia 2011



Legia: Antoni Pawłowski - Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś, Stefan Podgórski, Fryderyk Paprocki, Nicodeme Chodkowski, Dawid Ruciński [2012], Oskar Matusiewicz [2012]

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U12 rozegrała mecz ligowy z Barca Academy "Grana". Legioniści zaczęli nieźle, ale potem odrobinę osiedli na laurach, a wysoko pressujący goście też mieli swoje "pięć minut", usykując trafienia. Przy lekko okrojonym urazami składzie, szansę gry otrzymało też kilku młodszych kolegów z zespołu U11. Ostatnie słowo należało do legionistów, ale należy też pochwalić gości za niezłą grę.