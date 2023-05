Koszykówka

Legia rozpoczyna walkę o medale MP U-17

Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 21:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy Legii Warszawa w środę rozpoczynają czterodniowy turniej finałowy mistrzostw Polski do lat 17, który odbędzie się w hali Gdyńskiego Centrum Sportu przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w Gdyni.



Legioniści w obecnym sezonie kroczą od wygranej do wygranej i mamy nadzieję, w Trójmieście powalczą o medal. Podopieczni Tomasza Wakulskiego w pierwszym meczu, który rozegrany zostanie w środę o 17:30, zmierzą się z Gimem 92 Warszawa-Komorów. W czwartek nasz zespół zagra z Treflem Sopot (15:00), a w piątek o 17:30 z gospodarzami, GAK Gdynia. Do półfinałów, które zaplanowano na sobotę, awansują dwie najlepsze drużyny z grupy A. Mecz o trzecie miejsce i finał, odbędą się w niedzielę. Poniżej terminarz turnieju finałowego i linki do transmisji meczów Legii.



Terminarz grupy A turnieju finałowego:

03.05 (ŚR) g. 15:00 Trefl 1LO Sopot - GAK Gdynia

03.05 (ŚR) g. 17:30 Profbud Legia Warszawa - Grupa Strategia Gim92 Warszawa-Komorów (TRANSMISJA)

04.05 (CZ) g. 15:00 Profbud Legia Warszawa - Trefl 1LO Sopot (TRANSMISJA)

04.05 (CZ) g. 17:30 Grupa Strategia Gim92 Warszawa-Komorów - GAK Gdynia

05.05 (PT) g. 15:00 Trefl 1LO Sopot - Grupa Strategia Gim92 Warszawa-Komorów

05.05 (PT) g. 17:30 GAK Gdynia - Profbud Legia Warszawa (TRANSMISJA)

06.05 (SO) g. 10:00 O 7. miejsce: A4 - B4

06.05 (SO) g. 12:30 O 5. miejsce: B3 - A3

06.05 (SO) g. 15:30 Półfinał A2 - B1

06.05 (SO) g. 18:00 Półfinał B2 - A1

07.05 (ND) g. 10:00 O 3. miejsce

07.05 (ND) g. 12:30 Finał